Ferrari maakte een goede indruk op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Italiaanse renstal was met iets meer dan 2000 kilometer de asfaltvreter van de eerste testweek en klokte ook nog eens snelle tijden. Charles Leclerc voerde de tijdenlijst aan op dag nummer twee. Uiteindelijk werd Monegask algemeen vijfde, maar deed dit wel op de C3-compound. De coureurs boven hem reden allen op een zachtere bandensoort. Carlos Sainz liet met 236 rondjes zien dat het met de betrouwbaarheid van de F1-75 ook wel snor zit, Leclerc deed het met 203 stuks ook zeker niet onaardig.

Ferrari liet voor de presentatie van de 2022-auto al weten dat het hard heeft gewerkt aan een nieuwe krachtbron. De power unit moest onder andere aangepast worden voor de duurzamere E10-brandstof, wat volgens de Italianen gepaard zou gaan met ongeveer twintig pk verlies. Het is natuurlijk de vraag welke renstal dit het meest heeft weten te beperken. Het sterke optreden is ook andere F1-teams niet ontgaan, maar Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil de favorietenrol niet op zich nemen, hij ziet de Italiaanse formatie als outsiders. Mercedes-teambaas Toto Wolff durft wel te stellen dat Ferrari op dit moment over de snelste power unit beschikt, al weet de Oostenrijker ook dat het nog vroeg is.

"Wij hebben het gevoel dat Ferrari momenteel de sterkste krachtbron heeft", vertelt Wolff aan Auto Motor und Sport. "Maar je moet het wel in perspectief zien: er zijn pas twee testdagen achter de rug. Ferrari moet niet te snel de hemel in geprezen worden. Wintertests kunnen bedrieglijk zijn."

Mercedes-pupil George Russell is dezelfde mening in iets andere bewoordingen toebedeeld. “Sommige teams zien er behoorlijk snel uit”, sprak Russell na afloop van de eerste testdag. “Het rode en oranje team ogen met name heel erg competitief. We staan zeker niet voor Ferrari en McLaren. Ze lijken alles goed onder controle te hebben en zien er zeer sterk uit."