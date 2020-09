Seidl: Perfecte uitvoering beslissend in strijd om P3 bij teams

Na de Belgische Grand Prix bezet McLaren weer de derde plek in de titelstrijd, nadat Lando Norris als zevende eindigde op Spa. Daardoor heeft het Britse team nu 68 punten, twee meer dan Racing Point en zeven meer dan Ferrari. Renault sluit op negen punten aan op de zesde plek na een sterk weekend op Spa. De strijd om de derde plek in de titelstrijd belooft daarom spannend te worden, achter het ongenaakbare Mercedes en Red Bull Racing. McLaren-teambaas Seidl vindt het ‘moeilijk in te schatten’ of McLaren dit seizoen qua snelheid consistent het derde team is geweest. Hij heeft het idee dat Racing Point qua pure snelheid een voorsprong heeft, maar dat de strijd om de derde plek beslecht gaat worden door welk team de meest probleemloze weekenden heeft.

“We hebben nog steeds niet genoeg voorbeelden [om te zeggen dat we het derde team zijn]”, zei Seidl. “Ik denk dat Racing Point absoluut de derde auto heeft in dit veld. Daarna is er een heel krappe strijd in de ranking tussen Ferrari, ons en Renault, dat zou ik ervan maken. Uiteindelijk komt het dan neer op het maximaliseren van je weekenden, ervoor zorgen dat je perfecte ronden rijdt in Q3, ervoor zorgen dat je de race op zondag tot in perfectie uitvoert én perfecte betrouwbaarheid hebt. Ik denk dat dit uiteindelijk het kampioenschap waarin wij zitten beslist.”

McLaren liep op Spa-Francorchamps kostbare punten mis door problemen bij Carlos Sainz. Een probleem met de krachtbron veroorzaakte een kapotte uitlaat, waardoor de Spanjaard niet eens van start kon gaan in België. Seidl baalt van die gemiste kans. De Duitser zag Renault vierde en vijfde worden op het circuit, waar topsnelheid belangrijk is. Komend weekend op Monza is topsnelheid nog belangrijker en Seidl verwacht dan ook dat Renault wederom sterk voor de dag zal komen, maar toch was er enigszins voldoening dat het gat met Renault niet bijzonder groot was in België.

“Ik denk dat we niet ver van strijden met de Renaults zaten. We verwachten dat ze ook op Monza erg sterk zullen zijn, omdat ze daar vorig jaar ook sterk waren. Maar als we alleen naar onszelf kijken, dan is de snelheid van de auto best bemoedigend, en het lukte om punten af te snoepen van Racing Point en de Ferrari’s. We zijn terug op de derde plek bij de constructeurs en dat is goed. Vooruitkijkend is het goed om te zien dat we een auto hebben die met al deze teams om ons heen kan strijden. Zoals we gezien hebben hangt het ook af van het circuit en de lay-out, maar het is goed om in dit gevecht te zitten, en een auto én twee coureurs te hebben waarmee we dat gevecht aan kunnen.”

Met medewerking van Luke Smith