Marko bevestigt: Geen DAS voor Red Bull Racing

Formule 1-kampioen Mercedes baarde tijdens de wintertests in Barcelona opzien met een nieuw systeem. Op de rechte stukken konden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het stuur naar zich toe trekken om de sporing van de banden te veranderen. Dit levert voordelen op voor het bandenmanagement en het opwarmen van het rubber voorafgaand aan de start of een herstart. Menig concurrent krabde zich achter de oren: is dat systeem wel legaal?

Red Bull Racing tekende in Oostenrijk officieel protest aan tegen het concept maar kreeg nul op het rekest. De stewards oordeelden dat het DAS-systeem volledig aan de reglementen voldoet. Althans, aan de reglementen voor 2020. De FIA was niet helemaal blij met de maas in de wet die Mercedes gevonden had en verbood het concept al eind vorig jaar voor 2021, toen nog geen enkel ander team weet had van de ontwikkelingen die in Brackley gaande waren.

Red Bull Racing liet na de uitspraak over de legaliteit weten zelf ook te gaan onderzoeken of er een dergelijk DAS-systeem geïntroduceerd zou kunnen worden. Achter de schermen werd er heel wat tijd en energie gestoken in het onderzoek maar dat plan gaat nu de prullenbak in. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko liet in een interview met Motorsport Magazin duidelijk weten: “Voor ons is DAS een gesloten boek. Het is een gewichtskwestie en voordat je in de ontwikkeling zo ver bent dat het vlekkeloos functioneert, ben je al aanbeland bij de laatste races. En met het gegeven dat het volgend jaar verboden is…”

