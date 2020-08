Sainz mist Belgische GP door technisch probleem: DNS op Spa

Sainz kwalificeerde zich zaterdag nog als zevende voor de krachtmeting in de Belgische Ardennen en leek andermaal een goede kans op punten te maken. Op weg naar de grid ging het echter mis. Sainz kreeg te maken met technische tegenslag en werd pardoes weer achteruit de pitbox ingeduwd door de monteurs van McLaren. Het team uit Woking heeft intussen laten weten dat het om een probleem met de uitlaat gaat, veroorzaakt door een eerder probleem met de krachtbron. Een euvel dat niet op korte termijn te verhelpen valt.

"Een motorisch probleem en daardoor een kapotte uitlaat. En dat in wat pas de tweede race is met deze motor", treurt Sainz in gesprek met Ziggo Sport. "En dat ook nog eens terwijl ik als zevende op de grid had moeten staan. Ik ben natuurlijk enorm teleurgesteld, dat is duidelijk. Zeker doordat ik voor het twee jaar op rij niet kan starten op Spa door een technisch probleem, ik ben niet blij."

De malaise van Sainz betekent al de tweede 'Did Not Start' van dit F1-seizoen, nadat Nico Hülkenberg eerder de Britse GP moest laten schieten door motorische problemen bij Racing Point. Het aantal DNS' had trouwens bijna op drie gestaan, ware het niet dat de monteurs van Red Bull Racing in Hongarije een heldendaad verrichtten door de auto van Max Verstappen nog net op tijd op te lappen – na schade in de opwarmronde.