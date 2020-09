Vettel bezorgd over toekomst F1: "Nieuw reglement niet genoeg"

De Formule 1 leek de afgelopen jaren in redelijk rustig vaarwater te verkeren, maar de coronacrisis heeft daar verandering in gebracht. Er zijn op reglementair vlak verschillende zaken aangepast om de teams overeind te houden. De invoering van het budgetplafond is een van de elementaire zaken die dankzij de coronacrisis nog hoger op de agenda is gekomen. Voorafgaand aan de Italiaanse GP sprak Vettel met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, over de huidige problematiek in de Formule 1. Hij denkt dat een nieuw reglement niet voldoende zal zijn om de problemen van de sport op te lossen.

Gevraagd waar de Formule 1 over tien jaar staat, zei Vettel: “Dat is een hele interessante vraag. Ten eerste denk ik dat niemand had gedacht, zeker een half jaar geleden niet, in welke situatie we ons nu zouden bevinden. Het is dus een vraag die draait om waar we over tien jaar staan met de wereld. Ik denk dat het heel moeilijk is om alleen naar F1 te kijken. Vanuit mijn oogpunt heeft de Formule 1 nog steeds een enorme berg te beklimmen om te blijven bestaan, fans aan te trekken en emoties en passie te delen. De wereld is aan het veranderen en dat gaat heel snel. Ik denk dat de Formule 1 meer aanpassingen nodig heeft. Ik weet dat de Formule 1 natuurlijk gaat veranderen in 2022. Maar ik twijfel of het genoeg is. Ik bekijk het breder. De Formule 1 moet meer doen dan alleen de regels veranderen. We hopen allemaal dat de teams dichter bij elkaar komen als het reglement verandert, de sport moet spannender worden. Maar afgezien daarvan gaat het heel snel in deze wereld en we hebben met meer zaken te maken, meer grote onderwerpen waarover nagedacht moet worden. De Formule 1 kan niet stil blijven staan en haar ogen gesloten houden. Het wordt heel interessant om te zien waar we over tien jaar staan.”

Laatste Italiaanse GP 'makkelijker' door afwezigheid fans

Vettel begint dit weekend aan zijn laatste Italiaanse GP in dienst van Ferrari, al zal het evenement door gebrek aan toeschouwers niet zo speciaal aanvoelen. Vettel denkt dat hij door de afwezigheid van fans een makkelijker weekend krijgt. “Het is ontzettend jammer dat de tisofi er niet is in Monza”, vervolgde hij. “Het is voor mij de eerste keer dat we zonder fans op Monza rijden, dat zal voor velen gelden. Maar in dit geval is het misschien iets makkelijker voor mij. Ik denk dat het me vaak overrompeld heeft hoe groot de fanschare van Ferrari is, maar vooral hier in Italië is dat zo. Misschien wordt deze race iets makkelijker omdat er geen fans zijn. Maar begrijp me niet verkeerd: Het zou heel moeilijk worden om iedereen die ons steunt te zien en te bedanken met de wetenschap dat dit de laatste is.”

Met medewerking van Roberto Chinchero