Max Verstappen heeft in zijn zevende Formule 1-seizoen eindelijk de wereldtitel gepakt. In Abu Dhabi rekende hij in een rechtstreeks duel af met titelrivaal Lewis Hamilton. Het F1-avontuur van de huidige Red Bull Racing-coureur begon half 2014 echter al bij Toro Rosso. In Japan, de Verenigde Staten en Brazilië maakte het grote publiek voor het eerst kennis met Verstappen tijdens zijn optredens in de vrije trainingen, maar dat waren niet zijn eerste meters in een Formule 1-bolide. Kort na de bekendmaking dat hij in 2015 in de koningsklasse zou debuteren, testte hij met een oude bolide van Toro Rosso op het circuit van Adria.

Daarbij maakte hij met zijn wagenbeheersing meteen een onuitwisbare indruk op engineer Xevi Pujolar, die hem in 2015 en begin 2016 zou bijstaan bij Toro Rosso. “Zeven jaar geleden reden we 148 ronden op Adria, wat gelijk stond aan meer dan 500 kilometer in de STR7 uit 2012. Toen was hij al heel snel”, vertelde Pujolar in de Gazzetta dello Sport. “Ik herinner me dat het asfalt het grootste deel van de dag nat was, vooral in de ochtend. Voor een debuterende coureur is het nooit optimaal om onder zulke omstandigheden plaats te nemen in een single-seater, maar hij had op een beangstigende manier de controle over de auto.”

Kort na de bevestiging dat hij in 2015 in de F1 ging debuteren, was Verstappen tijdens de Belgische GP van 2014 in de pits bij Toro Rosso te vinden. Hoewel hij daar geen meter racete, verraste hij Pujolar met zijn werkwijze. “In België bestudeerde hij de details van het circuit, waar hij wel en niet kon inhalen. Dat verraste ons enorm. Hij analyseerde alles, dingen die anderen zich niet eens konden voorstellen”, vervolgde hij. “Hij keek zelfs naar aspecten van andere coureurs op de baan. Ik merkte op dat hij hetzelfde deed als Jos in de voorbereiding op races, dingen die ik nooit eerder heb gezien bij coureurs. Ook zag ik een indrukwekkende toewijding die ik in mijn carrière bij niemand anders heb gezien.”

