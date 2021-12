Eindrapport Fernando Alonso: Een ontspannen terugkeer in de Formule 1

Het Formule 1-seizoen van Fernando Alonso

Positie in het wereldkampioenschap: 10

Aantal WK-punten: 81

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 5e plaats (Qatar)

Beste resultaat: 3e plaats (Qatar)

Rapportcijfer: 7,3

Fernando Alonso is een van de weinige coureurs die het voor elkaar krijgt om met succes terug te keren in de Formule 1. Vaak kom je niet meer terug als je de koningsklasse verlaat , maar de Spaanse coureur deed dat wel bij Alpine. Een formatie waar ze niet onbekend waren met zijn werkwijze, want de man uit Oviedo heeft eerder onder contract gestaan bij deze renstal. Toen heette het nog Renault. Wat vooral opviel dit jaar was hoe ontspannen Alonso was. Van tevoren was al vrij duidelijk dat strijden om de wereldtitel er niet in zou zitten met de Alpine A521. Het werd voor Alonso voornamelijk een jaar om te kijken of 'ie het nog wel kon. En of hij het nog kon! Niet iedereen is fan van Alonso, maar toen de Spanjaard als derde over de finish kwam in Qatar heeft menig fan vast voor hem geapplaudisseerd. Het was voor het eerst sinds 2014 dat Alonso weer een Formule 1-bokaal in ontvangst mocht nemen. Dit deed hij met een grote glimlach.

Een glimlach op een gezicht dat voor de start van het seizoen nog een operatie moest ondergaan. Tijdens een rit op de racefiets werd hij in een Zwitsers dorpje geschept door een auto, waarna de Spaanse coureur onder het mes moest. Al gauw kwamen de berichten dat het plaatsen van de titanium platen was gelukt en hij zich klaar ging maken voor het seizoen. Viel dat gelukkig even mee. Toch moest de wereldkampioen van 2005 en 2006 wel weer flink wennen. De uitstapjes naar andere autosportklassen hadden Alonso doen vergeten dat de Formule 1 toch andere koek is, maar al met al verliep het seizoen een beetje als die van teamgenoot Esteban Ocon. De punten kwamen binnen, maar werden voornamelijk door posities hoog in de top tien verdiend. Zijn eerste echte hoogtepunt was tijdens de race op de Hungaroring. Nadat hij zijn Franse ploegmaat aan de overwinning had geholpen, kwam Alonso zelf als vierde over de finish. De eerste finish in de top vijf van 2021. Daar werd later dus nog een tweede aan toegevoegd met de derde stek op het circuit van Losail in Qatar. Het plezier dat hij weer had in de Formule 1 werd bevestigd door een contractverlenging van een jaar.

De oudste coureur op de grid

Met het vertrek van Kimi Raikkonen en de eenjarige contractverlenging van Alonso bij Alpine, is de Spanjaard komend seizoen de oudste coureur op de grid. Ondanks zijn leeftijd heeft Alonso laten zien nog steeds over veel talent te beschikken en hij hoopt in 2022 een gooi te kunnen doen naar zijn derde Formule 1-titel. Dit jaar kwam hij relatief ontspannen en relaxed door, maar hoe gaat dat zijn als de druk er volgend seizoen wellicht vol op staat? Kunnen de grapjes ook na een minder resultaat nog gemaakt worden of worden het weer taferelen zoals in 2007? Laten we hopen dat Alpine volgend jaar de zaakjes op orde heeft.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 7,5 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 7,5