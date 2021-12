Eindrapport Esteban Ocon: Grand Prix-winnaar uit onverwachte hoek

Het Formule 1-seizoen van Esteban Ocon

Positie in het wereldkampioenschap: 11

Aantal WK-punten: 74

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: 5e plaats (Spanje)

Beste resultaat: 1e plaats (Hongarije)

Rapportcijfer: 7,4

Ocon zal niet op de zondag van de Hongaarse Grand Prix uit bed zijn gestapt met de gedachte: 'Zo, vandaag ga ik eens even lekker voor de overwinning vechten'. Dat kon de Alpine A521 toch helemaal niet. Niets bleek uiteindelijk minder waar, want hij deed het. De Fransman mag zich na het 2021-seizoen een Grand Prix-winnaar noemen en dat eigenlijk geheel onverwachts, maar wel met een beetje hulp van zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso. Voor Ocon werd zijn vierde volledige seizoen een om nooit te vergeten. Eigenlijk heeft hij er iets meer dan vier seizoenen op zitten, want hij debuteerde tijdens de GP van België in 2016 al in de Manor. In 2019 stond hij een jaar langs de zijlijn als reserverijder van Mercedes.

Ocon moest het dit jaar opnemen tegen tweevoudig wereldkampioen Alonso. Een teamgenoot die je het leven aardig zuur kan maken is in het verleden gebleken, maar tussen deze twee heren leek alles gedurende het jaar prima te verlopen. Sterker nog: Alonso was vol lof over Ocon. Goed, we gaan terug naar de prestaties van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. Hoewel de A521 niet echt meewerkte in de beginfase, waren de prestaties van Ocon in de wedstrijden wel constant te noemen. In ieder geval constant aan de bovenzijde van de top tien. De Fransman finishte geregeld op de negende plek, maar moest de auto ook driemaal naast de baan parkeren. Het grote succes kwam voor de zomerstop toen hij de Hongaarse Grand Prix op zijn naam schreef. Daarna verscheen de Alpine-coureur veelal weer op P9 en P10. Richting het einde van het seizoen werden de resultaten beter met een vijfde positie in Qatar en een vierde plek op het Jeddah Corniche Circuit.

Vlak Ocon niet uit voor 2022

Ocon is een aanwinst voor de Formule 1. De Fransman rijdt mooi, heeft goede acties en is geen wildebras op het asfalt. De overwinning zal zijn zelfvertrouwen goed hebben gedaan, maar ook de kansen om op het podium te eindigen zoals in Saudi-Arabië hebben hier aan bijgedragen. Alpine mikt met name op 2022, wanneer er grote wijzigingen plaatsvinden in het technische reglementen. Voor volgend seizoen moeten we Ocon daarom niet uitvlakken. De Alpine-rijder eindigde slechts zeven punten achter zijn teamgenoot op een elfde plek in de eindstand. Tegen een teamgenoot met zo'n aanzien is dat niet meer dan keurig te noemen. Talent genoeg.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,3 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 7,5 Niels Dijksterhuis 7,5 Bjorn Smit 7,5