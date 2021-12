Zo brachten de Formule 1-coureurs de kerstdagen door

Na een lang en slopend Formule 1-seizoen zijn de coureurs na de Grand Prix van Abu Dhabi in een rustigere periode terechtgekomen. Even geen double-headers, triple-headers en eindeloos Air Miles sparen, maar tijd om tot rust te komen en dingen te doen waar zij gedurende het seizoen eigenlijk niet aan toe komen. Traditiegetrouw vallen de kerstdagen ook in de winterstop van de Formule 1. Hoe hebben de coureurs de afgelopen dagen doorgebracht?

Tijdens Kerstmis wordt natuurlijk stilgestaan bij de geboorte van Jezus Christus, maar in de huidige tijd speelt ook het samenkomen met familie een belangrijke rol. Voor veel Formule 1-coureurs geldt dan ook dat ze de afgelopen dagen hebben doorgebracht met de mensen die het meest dierbaar zijn. Zo ook Max Verstappen, die dit jaar in Brazilië kerst vierde met vriendin Kelly Piquet en de schoonfamilie, onder wie drievoudig wereldkampioen Nelson en voormalig F1-coureur Nelson Jr.

Valtteri Bottas bracht de kerstdagen in een veel kouder oord door: samen met vriendin Tiffany Cromwell reisde hij af naar Fins Lapland.

Tijdens de kerstdagen kwam ook de familie Sainz samen. Vader Carlos vertrekt deze week echter alweer naar Saudi-Arabië voor de Dakar Rally, terwijl Carlos Jr. juist van een relatief rustige periode gaat genieten.

Fernando Alonso is in dit overzicht de vreemde eend in de bijt. Daar waar vrijwel iedereen kiekjes van bij de kerstboom deelt, kan de tweevoudig wereldkampioen niet genoeg krijgen van het racen. Hij stapte met kerst namelijk in een kart.

Alpine-teamgenoot Esteban Ocon plaatste intussen een foto voor de kerstboom thuis. En zoals dat gebruikelijk is bij kerst, lagen er een hoop cadeautjes onder de boom.

Ook Pierre Gasly koos ervoor om de kerstdagen in een kouder gebied door te brengen. Samen met zijn vriendin reisde hij af naar skioord Verbier.

Daar waar Bottas en Gasly de kou opzochten, bewandelde The Iceman juist de omgekeerde weg. Zon, zee en strand troef voor Kimi Raikkonen en zijn gezin op de Malediven.

Uittredend Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi bracht zijn kerstdagen ook door met familie, maar deed dat niet in de sneeuw of op het strand. Hij was juist in geboorteplaats Martina Franca.

George Russell deelde op kerstavond alvast een foto. In het bijschrift benadrukt hij het belang van een goede mentale gezondheid en geeft hij aan de telefoon deze winter even links te laten liggen. Wel zo gezellig tijdens de gesprekken met de familie tijdens Kerstmis.

Tijdens kerst komen families vaak samen om lekker te eten, maar de huisdieren mogen ook niet vergeten worden. Mick Schumacher zet daarom zijn hond in het zonnetje.

En zoals gezegd draait het tijdens deze dagen vaak om lekker eten. Dat deed Nikita Mazepin samen met enkele vrienden.