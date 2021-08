Verstappen pakt pole in waanzinnige kwalificatie: "Was echt lastig"

De zaterdag op het circuit van Spa-Francorchamps is uitgedraaid op een aanzienlijk waterballet. Verstappen topte de afsluitende en ook al natte vrije training en kreeg later die middag nogmaals listige omstandigheden voor de kiezen. Het begin van de kwalificatie werd ruim tien minuten uitgesteld en daarna bleek het voor alle coureurs een kwestie van glibberen en glijden. Verstappen overleefde Q1 op intermediates als tweede en wist het tweede deel als vijfde te overleven, onder meer doordat hij de laatste run liet schieten.

In het allesbeslissende gedeelte wist hij na de onderbreking, veroorzaakt door een zware crash van Lando Norris, toe te slaan. "Deze hele kwalificatie was heel erg lastig moet ik zeggen, alleen al om de banden in het juiste window te krijgen. Het was ook een uitdaging op zich om een gat te vinden en een beetje fatsoenlijk zicht te krijgen", blikt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com Nederland terug. "Deze baan is sowieso al erg uitdagend om te rijden in het droge en dan in deze regen... Ik zal niet zeggen dat het een beetje angstaanjagend is, dat is het zeker niet, maar het is in ieder geval wel interessant."

"Dat oponthoud in Q3 maakte het er ook niet makkelijker op om de baanomstandigheden helemaal onder de knie te krijgen. Uiteindelijk staan we op de eerste plek en daar gaat het om, maar makkelijk was het niet", kan Verstappen na afloop met een lach concluderen. Aan het eind van de rit is hij echter zeer goed met de omstandigheden omgegaan en heeft hij een eerste opsteker die na de pechweekenden in Silverstone en Boedapest zo gewenst is. "Ik ben uiteindelijk erg blij met deze kwalificatie en vooral dat we op deze manier kunnen terugkomen na de zomerstop. Sowieso is het altijd goed om pole-position mee te pakken", stelt Verstappen na zijn achtste in de Formule 1. Het is voor Red Bull ook de eerste pole in een decennium op Spa-Francorchamps en eentje om niet snel te vergeten.

