Verstappen en Russell op eerste startrij na kletsnatte kwalificatie, zware crash Norris

Het hele weekend is het al wisselvallig weer op het circuit van Spa. Het ene moment komt de regen met bakken uit de hemel en het andere moment schijnt de zon. Tijdens de vrije trainingen voor de Belgische Grand Prix hadden de Formule 1-coureurs al veelvuldig te maken met natte condities en in de aanloop naar de kwalificatie regende het dusdanig hard dat de actie niet op de geplande tijd van 15.00 uur kon beginnen.

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de GP van België

Q1: Williams gokt goed

Om 15.12 uur ging de kwalificatie alsnog van start. Het gros van het veld rolde op natweerbanden naar buiten. Alleen Williams-rijders Nicolas Latifi en George Russell verschenen met intermediates op het asfalt. De renstal uit Grove leek het bij het rechte eind te hebben, maar het bewijs hiervan bleef aanvankelijk uit doordat de Canadees van de baan ging en de Brit even van zijn gas moest voor de gele vlag die voor zijn teamgenoot werd gezwaaid.

Max Verstappen ging daarop met een 2.07.574 naar de snelste tijd, waarna alsnog het bewijs werd geleverd dat de intermediate de juiste band was voor de omstandigheden op dat moment. Russell kwam bij een nieuwe poging namelijk in een 2.02.068 over de streep, waarmee hij ruim vijf seconden sneller was dan de Nederlander. Latifi zette de andere Williams vervolgens op P2. Voor alle coureurs die op natweerbanden aan de kwalificatie waren begonnen, was dit vanzelfsprekend het sein om inters te halen in de pits.

De omstandigheden werden beter en beter, waardoor de snelste tijd van hand tot hand ging. Carlos Sainz, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, George Russell, Max Verstappen en Lando Norris stonden allen even bovenaan. Lewis Hamilton maakte een foutje bij het aanremmen en bleef steken op de tweede tijd, waarna Verstappen terugkeerde op P1 met een 1.58.717. Norris had echter nog een 1.58.301 in huis, waarmee de McLaren-coureur bovenaan eindigde in Q1. Verstappen en Hamilton waren tweede en derde in het eerste kwalificatiedeel.

Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon stonden veertiende en vijftiende aan het einde van de sessie en gingen dus met de hakken over de sloot door naar Q2. Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen en Nikita Mazepin wisten niet te schitteren in de lastige condities en starten zondag achteraan.

Q2: Mercedes wankelt

Toen het licht op groen ging voor de tweede fase van de kwalificatie waren Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de enigen die op gebruikte intermediates naar buiten gingen. Bij Mercedes was men er niet gerust op dat het goed zou komen en het team haalde beide rijders terug naar de pits om naar nieuwe inters te wisselen.

Voor de Mercedes-coureurs werd het nog behoorlijk spannend. Hun eerste runs op nieuwe intermediates leverde geen geweldige tijd op. Hamilton ging slechts naar de zevende tijd en Bottas naar de negende tijd, waarna zij naar de tiende en twaalfde stek zakten. Mercedes haalde hen daarop nog eens naar binnen voor weer een nieuwe set intermediate banden. Hamilton en Bottas stonden toen de klok op nul stond elfde en twaalfde - en dus in de gevarenzone - maar kwamen op de valreep nog in de tweede en derde tijd over de streep.

Lando Norris was opnieuw de snelste man, doordat hij nog een 1.56.025 tevoorschijn toverde. Achter het Mercedes-duo tekende Pierre Gasly voor de vierde tijd, Max Verstappen had met een 1.56.559 even de snelste tijd in handen maar was met die tijd uiteindelijk vijfde. George Russell imponeerde door zich met de achtste tijd te plaatsen voor Q3. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon gingen met hangen en wurgen door, door de negende en tiende tijd te rijden. Charles Leclerc keerde met de elfde tijd terug naar de pits en was dus klaar. Nicholas Latifi stuurde de tweede Williams naar een prima twaalfde tijd. De Canadees staat zondag zodoende voor Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso en Lance Stroll op de grid.

Q3: Zware crash

Vlak voor de start van het laatste kwalificatiedeel begon het weer hard te regenen. Lando Norris waagde zich als eerste op de baan, terwijl Sebastian Vettel om een rode vlag vroeg. De McLaren-coureur liet aan zijn team weten dat hij veel last had van aquaplaning, maar begon niettemin aan een vliegende ronde. Bij Raidillon ging het echter verschrikkelijk mis voor de Brit. Norris verloor de controle over zijn auto en kwam met een enorme smak in de bandenstapels terecht, waarna zijn wagen nog even over de baan tolde. De nummer drie in het kampioenschap klom ongedeerd uit de auto, maar zal de race zondag zeer waarschijnlijk vanuit de pits moeten starten. Het incident was reden voor een code rood.

Intussen waren ook andere coureurs de baan opgegaan. Vettel reageerde woest toen hij over de radio hoorde van het incident van Norris en zette zijn Aston Martin naast de zwaar gehavende McLaren stil om te kijken of de 21-jarige coureur uit Bristol in orde was. Nadat duidelijk was dat Norris oké was, vervolgde de viervoudig wereldkampioen zijn weg. Het duurde vervolgens even voordat de auto van Norris was geborgen, alle brokstukken van de baan waren gehaald en het asfalt weer vrij was van olie. Toen het eenmaal zover was, regende het echter onnoemelijk hard, waardoor de kwalificatie nog niet kon worden hervat.

Bijna drie kwartier nadat de rode vlag werd uitgehangen, keerden de coureurs terug op het circuit. De omstandigheden op de baan waren echter nog steeds bijzonder hachelijk. Desalniettemin kozen de overgebleven rijders ervoor om op intermediates voor een snelle tijd te gaan. Hamilton kwam over de streep in een 2.01.552. Verstappen voltooide zijn eerste ronde in een 2.02.525, waarmee hij tweede stond na de eerste snelle ronden, ondanks dat hij bijna een seconde langzamer was gegaan dan de Mercedes-rijder. Na een ‘cool down lap’ werd er nog eens aangezet.

Sergio Perez klokte een 2.02.112 en nestelde zich daarmee tussen Hamilton en Verstappen op de tweede stek, waarna niemand minder dan George Russell paars ging in de eerste en tweede sector. De Williams-rijder reed een 2.00.086 en ging daarmee naar de eerste plek. Hamilton kwam zeer verrassend net niet aan de tijd van Russell met een 2.00.099. Verstappen had echter een sterke tweede sector in huis en voorkwam een megastunt van Russell door met een 1.59.765 de pole-position te pakken. De tweede startplek is echter alsnog een immense prestatie van Russell en Williams. Hamilton moet het in Spa doen met de derde startplek en heeft Daniel Ricciardo zondag naast zich op de tweede rij. Sergio Perez en Valtteri Bottas kwamen op het moment suprême niet verder dan de zevende en achtste tijd.

De Grand Prix van België gaat zondag om 15.00 uur van start. Ook dan is er een goede kans op regen.

Uitslag kwalificatie Formule 1 Grand Prix van België