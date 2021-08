Verstappen snelste in natte laatste training GP van België

Doordat er in de ochtend een enorme bak water naar beneden was gekomen op Spa-Francorchamps, werden de coureurs aan het begin van de derde training opnieuw geconfronteerd met een natte baan. Verschillende coureurs hadden door de natte condities een momentje in de openingsfase van de sessie. Met name aan het einde van Kemmel Straight en bij de chicane voor het opkomen van het rechte stuk met start-finish hadden rijders moeite om hun wagens tijdig af te remmen.

Lewis Hamilton ging na tien minuten naar de eerste stek door op intermediates een 1.57.996 te rijden. Op een baan die droger en droger werd klokte Max Verstappen vervolgens een 1.56.924, waarmee de Nederlander een seconde sneller was dan zijn titelconcurrent. Sergio Perez zette de tweede Red Bull daarna op P2 door rond te gaan in 1.57.871.

Nadat de omstandigheden op het circuit aanvankelijk steeds beter werden, begon het halverwege de training weer te regenen in de Ardennen. Een aantal coureur reed gewoon door op inters, aangezien er ook voor de rest van het weekend regen wordt verwacht, maar nieuwe snelle tijden werden er niet meer gereden. Met nog iets minder dan twintig minuten te gaan werden de paraplu’s op de taluds weer opgeborgen, waarop Charles Leclerc te horen kreeg dat het gedurende de rest van de sessie niet meer zou regenen.

Met nog tien minuten op de klok verloor Pierre Gasly de controle over zijn AlphaTauri op de kerbstones bij Stavelot. De Fransman belandde in een spin en gleed over het glas, om uiteindelijk weer terug op het asfalt te komen en met de neus van zijn auto de goede kant op, waardoor hij zijn weg gewoon kon vervolgen. Vier minuten voor het einde waagde Lando Norris zich op slicks op de baan, maar bij het uitkomen van de pits was de Brit zijn McLaren al bijna kwijt. Na een ronde op eieren te hebben gereden keerde Norris snel terug in de pitstraat.

Verstappen was in de slotfase van de training niet meer op de baan te vinden, maar bleef met groot verschil snelste in de laatste training, voor teamgenoot Perez en Hamilton in de Mercedes. Norris besloot de voorbereidingen voor de eerste race na de zomerstop met de vierde tijd, Esteban Ocon tekende voor de vijfde tijd. Lance Stroll reed de zesde tijd maar zat al twee seconden van de snelste tijd van Verstappen af. Kimi Raikkonen voltooide door problemen met de remmen maar drie ronden. De coureur van Alfa Romeo eindigde onderaan.

De kwalificatie voor de Grand Prix van België begint om 15.00 uur.

Resultaten derde training Grand Prix van België