Russell stunt met tweede startplek: “Ik had niks te verliezen”

Met zijn reeks sterke kwalificaties staat Russell in de Formule 1 al bekend als ‘’Mister Saturday’, maar de 23-jarige Brit deed er zaterdag in de Belgische Ardennen nog eens een schepje bovenop. Het was al een hele prestatie dat de Williams-coureur in dienst van het achterhoedeteam het derde kwalificatiedeel bereikte, maar in Q3 zorgde hij voor een daverende verrassing. Op een regenachtig Spa-Francorchamps moest Russell slechts drie tienden van een seconde toegeven op de snelste tijd van polesitter Max Verstappen, wat de Williams-rijder de tweede startplek opleverde voor de Belgische Grand Prix.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen om eerlijk te zijn”, stamelde Russell direct na afloop van de kwalificatie. “Gelet op hoe het gisteren ging dacht ik dat we het al goed hadden gedaan door Q1 te overleven, en nu staan we hier op de eerste startrij. De jongens van het team hebben het geweldig gedaan vandaag. We waren altijd op het juiste moment op de baan, de auto voelde fantastisch en ik had zoveel vertrouwen. Op naar morgen.”

Williams na jaren terug op eerste startrij

Het is de tweede keer dat Russell zich op de eerste startrij heeft gekwalificeerd, nadat hij vorig jaar bij Mercedes als invaller van Lewis Hamilton ook al de tweede tijd klokte in de kwalificatie voor de Sakhir Grand Prix. Voor Williams is het de eerste keer sinds de Italiaanse Grand Prix in 2017 dat het met een auto op de eerste startrij staat, al was die eerste startrij op Monza ook te danken aan een aantal gridstraffen van andere coureurs. De laatste keer dat een Williams op eigen kracht een plekje op de eerste startrij bemachtigde was in 2014, toen Valtteri Bottas zich in Hockenheim als tweede kwalificeerde.

“Ik bevond me in de gelukkige positie dat ik niks te verliezen had”, blikt Russell terug op het rondje dat hem de tweede tijd opleverde. “We stonden al in Q3, wat voor ons niet heel normaal is. We moesten er gewoon voor gaan. We hadden de maximale motorstand bewaard voor dat laatste rondje en we dachten gewoon: ‘Weet je wat, laten we er gewoon voor gaan!’ Ik sta echt te stuiteren, maar morgen is natuurlijk de belangrijkste dag. Ik moet er voor gaan en wat punten proberen te scoren.”

Russell deinst niet terug voor duel om de leiding

Hoewel punten scoren dus het voornaamste doel is voor Russell zondag, deinst de Brit er niet voor terug om bij de start het gevecht aan te gaan met Verstappen: “Dat is wel het plan”, antwoordt de Williams-rijder wanneer hij wordt gevraagd of hij vanaf P2 voor de leiding kan gaan vechten. “Als de leiding voor het oprapen ligt, zal ik er zeker voor gaan.”