Verstappen reageert op kritiek Hamilton: “Zit in het hoofd”

Verstappen en Hamilton kwamen in de eerste bochtencombinatie van het Autodromo Hermanos Rodriguez met elkaar in aanraking waardoor de twee kemphanen kort van de baan schoten. De Mercedes-coureur herstelde zich met de overwinning, Verstappen liep in een later duel met Valtteri Bottas een lekke band op en eindigde als zesde.

Hamilton verklaarde in de persconferentie na de Grand Prix van Mexico dat hij Verstappen altijd wat meer ruimte geeft om aanrijdingen te voorkomen. De Nederlander werd daarnaar gevraagd tijdens de persconferentie in de aanloop naar de Amerikaanse ronde. Verstappen reageerde gevat: “Kijkend naar bocht 1 en 2 in Mexico denk ik niet dat dat gebeurd is.” Om daar op serieuzere toon aan toe te voegen: “Ik vond het een beetje een gekke uitspraak. Ik denk dat ik altijd hard race maar fair. Het is naar mijn mening gewoon niet correct maar het is altijd makkelijk om naar iemand uit te halen. Ik vind het wel best. Het is altijd positief als ze over je praten want dat betekent dat je in hun hoofd zitten. Ik focus me gewoon op mijn racen, meer wil ik er niet over kwijt. Ik hoef in een persconferentie niet uit te halen naar anderen, ik vind het ook niet respectvol. Ik knok liever op de baan. Uiteraard vecht ik graag hard maar op het randje. Als ze willen dat ik achter hen blijf, kunnen ze beter thuis blijven. We rijden in de Formule 1, we zijn de beste rijders.”

Ondanks de uitspraak heeft Verstappen wel waardering voor de Brit: "Ik heb jammer genoeg nog niet zoveel kunnen racen met Lewis, maar hij was duidelijk altijd de betere binnen zijn team en met de beste wagen kan je natuurlijk voor de titel gaan. Een zesde wereldtitel is razend knap."