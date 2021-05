Verstappen maakt zich nog geen zorgen: "Geen schokkende dingen"

Max Verstappen begon de trainingsdag nog prima met een tweede tijd in de ochtendsessie. De Nederlander gaf slechts 0.033 van een seconde toe en kende weinig problemen, of het moet het beschadigen van zijn voorvleugel in bocht zeven zijn geweest. Dat laatste gebeurde in de middagsessie nogmaals en nadien was het iets verder zoeken op de tijdenlijst naar de naam van Verstappen. De Limburger noteerde de negende tijd, al moet daarbij worden aangetekend dat hij zijn kwalificatiesimulatie op softs moest afbreken na een foutje in bocht tien.

Dat is volgens Verstappen ook meteen de voornaamste reden voor het ontbreken van een scherpe rondetijd op vrijdag. De Nederlander gaf ruim zes tienden toe op Hamilton, maar klokte zijn persoonlijke besttijd op mediums. Dat kwam doordat de bedachte run of softs mislukte. "Ik ging wijd in bocht tien en kwam daarna op de kerb. Maar goed, al met al was het best een goede dag en de auto lijkt competitief. Ik kijk uit naar morgen, hopelijk kunnen we de auto nog iets verder verbeteren. Vandaag was er in ieder geval niets schokkends."

De elfvoudig Grand Prix-winnaar maakt zich dan ook nog geen zorgen voor de rest van het weekend. Dat Mercedes goed uit de startblokken is geschoten en een sterke vrijdag achter de rug heeft, verandert daar niet meteen iets aan. "Wij zien er zelf ook best competitief uit. Het is altijd een vraagteken hoe competitief we morgen zijn in vergelijking met Mercedes, maar los daarvan zijn we best tevreden. We willen onszelf natuurlijk constant verbeteren en het nog beter doen, maar er is vandaag eigenlijk niets geks gebeurd. We moeten gewoon zorgen dat we er morgen goed bij zitten", duidt Verstappen alvast op de kwalificatie.

De Nederlandse Red Bull-coureur heeft in de Formule 1 overigens nog nooit op de eerste startrij gestaan in Barcelona. Zijn beste kwalificatieresultaat op het Circuit de Barcelona-Cataluyna dateert van vorig jaar en is een derde stek.