Hamilton leidt de dans in tweede training Barcelona, Verstappen P9

De coureurs trapten het middagprogramma op het Circuit de Catalunya af op de medium compound. Valtteri Bottas reed op die band een 1.18.419, waar Lewis Hamilton net niet aankwam (1.18.461). Max Verstappen ging op het medium rubber rond in een 1.18.785, waarmee hij na de eerste runs derde stond in de tijdenlijst. Fernando Alonso stuurde zijn Alpine naar een keurige vierde tijd door op zijn thuiscircuit naar een 1.19.297 te gaan, alvorens de coureurs terugkeerden naar de pits om zachte banden te halen.

Lees terug: Liveblog bij de tweede training voor de GP van Spanje

Bottas ging op de soft een tiende van een seconde sneller met een 1.18.309. Hamilton vond meer tijd op de zachte compound en nam de eerste stek in de tijdenlijst van zijn Mercedes-collega over met een 1.18.170. Verstappen nam tijdens zijn snelle ronde op de soft te veel snelheid mee de tiende bocht in, waardoor hij een klein beetje wijd ging en van zijn gas moest. De Limburger verbeterde zich zodoende niet en zakte in de minuten die volgden weg naar de negende stek op het tijdenscherm. Op basis van de gereden sectortijden en data afkomstig van de auto’s berekende de Formule 1 echter dat Verstappen de op twee na snelste coureur was op de Catalaanse omloop. Het verschil met het Mercedes-duo is echter wel aanzienlijk: 0.47 seconde.

Charles Leclerc had wel een goede ronde en imponeerde door zijn Ferrari naar een 1.18.335 te brengen, waarmee hij maar een paar honderdsten langzamer was dan Bottas en op P3 plaatsnam. Alpine deed ook op de zachte band goed mee: Esteban Ocon ging rond in de vierde tijd, terwijl Alonso de vijfde tijd op de klokken bracht. AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda volgden met de zesde en zevende tijd, terwijl Carlos Sainz met de tweede Ferrari de achtste tijd op de klokken bracht. Sergio Perez reed een 1.18.918, waarmee hij een tiende van een seconde langzamer was dan Verstappen. Red Bull stond hierdoor aan het einde van de eerste dag in Spanje slechts negende en tiende.

Na de korte runs op de zachte band gingen de coureurs aan de slag met de lange runs, ter voorbereiding op de race van zondag. Verstappen had een momentje bij de achtste bocht, waardoor hij even op het gras kwam. En kort voor het einde van de sessie reed hij voor de tweede keer die dag lichte schade aan zijn voorvleugel door over de kerbs bij de achtste bocht te gaan, waarmee het alles bij elkaar niet de beste start van het weekend voor de Limburger was. Een korte virtuele safety car was er aan het begin van de sessie voor Carlos Sainz, die een stukje bodywork verloor toen hij over de kerbs bij de negende bocht denderde.

Het Formule 1-weekend in Spanje gaat zaterdag om 12.00 uur verder met de derde vrije training. De kwalificatie begint later die dag om 15.00 uur.

Resultaten tweede training Grand Prix van Spanje