Verstappen vertrouwt op intuïtie: “Data kunnen dat ondersteunen”

De huidige Formule 1-auto’s zitten vol met sensoren die allerhande data over de prestaties van de bolide verzamelen. In een weekend worden er gigabytes aan data verzameld door de teams en op basis van die data worden niet alleen strategische beslissingen genomen, maar worden er ook veranderingen doorgevoerd aan de afstelling van de bolide. In een gesprek met David Coulthard voor persoonlijke sponsor CarNext vertelt Verstappen echter dat hij niet gigantisch veel waarde hecht aan de elektronische informatie. Voor het afstellen van zijn bolide vertrouwt hij meer op zijn eigen gevoel en intuïtie.

“Dat is wat je al in de karts oefent. Natuurlijk heb je geen vleugels, maar je kan verschillende soorten dingen simuleren”, vertelde de inmiddels tienvoudig Grand Prix-winnaar. Die werkwijze heeft hij mede te danken aan de lessen die vader Jos Verstappen hem meegaf. “Soms veranderde hij wat aan de kart, maar hij vertelde me niet wat. Als hij me dan naar buiten stuurde, moest ik voelen wat er gebeurde. Op die manier krijgen we goede kennis van de nieuwe onderdelen die op de auto komen. Maar hij vertelde me ook: ‘als je niets voelt, zeg dan niets. Lieg niet’.”

Verstappen wil daar niet mee zeggen dat de data nutteloos zijn, want ze kunnen wel dienen als ondersteuning van zijn eigen bevindingen. “Als ze een nieuwe voorvleugel monteren, dan hoef ik niet naar de data te kijken om dat te bevestigen", vertelt hij. "Ik rij naar buiten, en merk dat de auto bijvoorbeeld meer onder- of overstuur heeft of juist meer grip in het midden van de bocht. De data zijn dan nuttig voor het team om te bevestigen wat ik zei. Ik hoef mijn laptop niet te openen om te zeggen ‘oh, dus dat is wat er gebeurde’. Dat zou verkeerd zijn. Je hoeft niet naar de data te kijken om veranderingen door te voeren aan de auto, je praat met je engineer en je hoeft niet naar iedere bocht te kijken. Het werkt. Ik hoef mijn laptop gedurende het weekend niet te openen.”