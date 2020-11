Interview Lewis Hamilton: 'Ik ben een racer, maar wil ook mensen helpen'

Hamilton veroverde in de Grand Prix van Turkije zijn zevende wereldtitel na een fenomenale regenrace, die hij vanaf de zesde startplek met voorsprong wist te winnen. Na het verbeteren van het recordaantal poles en zeges van Michael Schumacher heeft Hamilton zich met de zevende titel nu helemaal naast de Duitser gezet. Onze Formule 1-correspondent Jonathan Noble mocht zondagavond samen met drie andere journalisten in alle rust bijpraten met de wereldkampioen. Over het bijzondere jaar 2020, over zijn groei bij Mercedes, de aanpak van Michael Schumacher en zijn leven naast de baan.

Lewis, je leek dit jaar dominanter dan ooit. Heb je dit seizoen de perfectie het dichtst benaderd?

LH: "Ik herinner me niet echt hoe elk jaar is geweest. Het voelt over het algemeen zeker aan als het hoogste niveau dat ik ooit heb gehaald, ja. Het is een natuurlijke progressie. Je kunt het niet altijd goed doen. Omdat we dit jaar ook COVID-19 hebben gehad, hebben we meer tijd gehad om ons te concentreren op de zwakke punten. Ik zou zeggen dat de races vorig jaar sterk waren, maar dat de kwalificatie niet altijd zo geweldig was en dat ik dit seizoen probeerde om de sterke punten te behouden, maar dat ik aan de zwakke punten heb gewerkt. Maar bij het verbeteren van de kwalificatie heb ik ook het racen kunnen verbeteren, wat een beetje een verrassing was. Dat had ik niet verwacht."

Weet je waarom dat lukte?

LH: "Aan de ene kant omdat we weer dezelfde banden hebben. Dus ik begrijp steeds beter op welke manier je die het best gebruikt. Naarmate de jaren vorderen, en vooral dit jaar, heb ik meer tijd kunnen investeren in het begrijpen van de auto, het begrijpen van de technische kant, het begrijpen van de set-up. Tijdens een weekend valt er zoveel te veranderen en kun je gemakkelijk dingen missen. Je probeert zoveel mogelijk te behandelen, maar soms mis je zaken en heb je geen tijd meer voor de kwalificatie. Dan moet je echt snelle beslissingen kunnen nemen. Dit jaar ben ik daar een stuk efficiënter in geweest en dat komt ook neer op de communicatie met de jongens waar ik mee samenwerk."

Betekent het feit dat je zo dicht bij de perfectie zit, dat het volgend jaar nog moeilijker wordt om de lat hoger te leggen?

LH: "Zeker weten. Voor elke atleet die aan de top van zijn of haar kunnen zit, is het moeilijk om de lat hoger te leggen. Het makkelijkste is om het te laten lopen. Maar het is niet alsof ik hier nieuw in ben. Ik weet wat ik moet doen om mezelf mentaal en fysiek in de juiste staat te krijgen. Ik zie het niet echt als een kwestie van consistentie, maar de stappen die je kunt zetten worden steeds kleiner. Ik weet niet echt of het veel beter kan. Mijn races zijn bijvoorbeeld super sterk. Er zijn nog steeds elementen die beter kunnen. Maar niet alles is gemakkelijk te verbeteren."

"Ik vind het helemaal prima om het soms mis te hebben"

De kunst om de banden in goede conditie te houden. Is dat iets wat je beetje bij beetje hebt opgepikt?

LH: "Ik ben me er al sinds de GP2 van bewust. Als je kijkt naar mijn race hier [in Turkije 2006] in de GP2, de dingen die ik toen in mijn rijtechniek heb toegepast, die gebruik ik vandaag nog steeds. Maar het zorgdragen voor de banden gaat niet alleen over hoe je ermee rijdt, het is ook belangrijk wat het team doet. Het is echt interessant om dat proces door de jaren heen te zien. Bij McLaren trok ik altijd dingen in twijfel, de manier waarop ze omgingen met de banden en de temperatuur, dat soort dingen. En ze hebben nooit naar me geluisterd. Ze deden gewoon hun ding. Je kunt een set-up ontwikkelen, maar de banden hebben een enorme invloed op de rondetijden. Hoe krijg je al het potentieel eruit in een enkele ronde, maar ook in de lange runs? Er zijn veel manieren waarop de auto bepaalt wat de banden doen, zowel met de set-up als met de aerodynamica."

Zijn er ook andere vlakken waarop je invloed hebt proberen uit te oefenen?

LH: "Ik heb bijvoorbeeld veel druk op het team uitgeoefend over waar ik de aerodynamische balans wil hebben. Die heb ik sinds 2014 beetje bij beetje laten verschuiven. Het team maakt een simulatie die je zal vertellen wat de beste auto is, maar die simulatie kan niet doen wat ik kan. Je hebt ook gevoel nodig. Maar ik heb ook veel moeten leren. Ik heb de jongens veel vragen gesteld en er zijn momenten geweest dat ik het mis had. Maar ik vind het helemaal prima om het soms mis te hebben. Daar leer je van. Maar het team denkt nu meer 'out of the box'. En dan heb je een goed resultaat of een goede race en dan denk je: 'Kijk, laten we maar meer openstaan voor ideeën, zelfs als die gek klinken. Dat is een van de elementen die ons heeft geholpen om de lat hoger te leggen, omdat we nu misschien een betere aanpak hebben dan toen ik hier begon."

Krijg je meer voldoening uit de perfecte ronde die het resultaat is van die nauwgezette voorbereiding? Of uit een ronde zoals in de regen in Oostenrijk, wanneer je meer moet improviseren?

LH: "Ik denk niet dat er een is die me meer voldoening geeft dan de andere. Ik hou van dagen waarop het aankomt op pure rijvaardigheid in de regen. Want dan draait het allemaal om feeling en minder om de set-up of de temperatuur van de banden. Wat het ontwikkelen van de wagen betreft denk ik dat het moeilijk voor ons rijders is om te begrijpen wat Michael Schumacher precies deed bij Ferrari omdat ik er natuurlijk niet bij was. Nu begrijp ik steeds beter wat de aanpak van Michael was. Ik denk dat het wellicht te vergelijken is met wat ik heb gedaan. Je moet mee aan het roer staan. Je hebt een krachtige groep van intelligente, gepassioneerde mensen en natuurlijk heb je de teambaas die aan het roer staat. Maar qua ontwikkeling, hoe je de auto beter kunt maken en kunt laten samenwerken met de eigenschappen van de rijder, dat is mijn werk en ik ben daar zeker heel erg trots op. Helaas krijgen mensen dat werk in de achtergrond niet allemaal te zien."

Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Is er een bepaald proces dat je binnen Mercedes volgt?

LH: "Normaal gesproken zie ik het team elke week of bel ik via Facetime of Zoom met Bono [race-engineer Peter Bonnington] en de engineers. Ik vraag doorgaans verschillende mensen om bij die meetings te zijn. Ik ben altijd volledig op de hoogte van waar de volgende auto staat, wat de beperkingen zijn en waar ze zich op proberen te concentreren. Soms ga ik naar de windtunnel en vraag ik de chef aerodynamica om me de auto te laten zien en me te vertellen wat de problemen en obstakels zijn. Dat werk vind ik fascinerend."

"Tijdens de winter zit ik samen met Bono en de rest. Ik vertel hen altijd dat ik zo trots ben op hen en dat het belangrijk is te genieten van ons succes, maar ik vraag hen ook altijd om kritiek op te schrijven met dingen die beter hadden gekund. En ik doe dat ook. Dan delen we die aandachtspunten met elkaar en maken we plannen om de belangrijkste zaken te veranderen."

Lewis Hamilton bestudeert zijn trofee Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Hoe werk jij aan de mentale kant van de zaak?

LH: "Ik ben er nog steeds mee bezig. Ik ben aan het mediteren, iets waarvan ik dacht dat het niet veel zou zijn, maar ik probeer verschillende dingen uit. Ik probeer veel te lezen en dingen op te pikken van vrienden, want iedereen maakt wel iets mee in zijn leven en heeft manieren om daarmee om te gaan. Weet je, yoga is niet iets waar ik bijzonder veel plezier aan beleef. Mijn vader is flexibeler dan ik, en dat is frustrerend! Maar goed, dat helpt zeker om mezelf een beetje beter te begrijpen. En ik heb ook gewoon wat zelfhulpboeken gelezen, die bepaalde dingen aan het licht hebben gebracht die ik zelf nog niet had opgemerkt. Ik probeer me altijd te verbeteren, want ik ben verre van perfect."

En toen kwam 2020 met het coronavirus. Welke invloed heeft het voorbije jaar op je gehad? Je moest in je eigen bubbel blijven zitten met fysio Angela Cullen en assistent Marc Hynes. Toto Wolff zei dat je als een kluizenaar aan het leven was.

LH: "Het is vooral met Angela geweest. Marc ging weer naar huis en zat niet zoveel in mijn bubbel. Godzijdank dat Angela er was. Ik bedoel, ze heeft een gezin en ik heb geprobeerd om haar zoveel mogelijk naar huis te laten gaan naar haar familie. Maar het is niet gemakkelijk om voor lange periodes tijd door te brengen met iemand, maar we zijn kamergenoten en min of meer beste vrienden. We doen zo'n beetje alles samen. We skydiven altijd samen, we surfen samen, we rennen samen, we gaan naar de sportschool, we doen alles zo'n beetje. We mediteren nu ook. Dus we zitten heel erg op één lijn. We volgen allebei een plantaardig dieet."

"Dit jaar was de eerste keer dat ik echt thuis was. Uiteraard ga ik in de winter naar de bergen, die ik echt als mijn belangrijkste thuis zie. Want het is een echt huis vol met liefde en herinneringen aan mensen en van familieleden die me elke winter komen bezoeken. Mijn plekje in Monaco, daar heb ik nooit veel tijd doorgebracht. Dat ik nu eindelijk een week na een race op één plaats ben, dat ik dat nog nooit heb gehad en het is in veel opzichten goed geweest, maar ook behoorlijk uitdagend. Er zijn ook tijden geweest dat het moeilijk was om gewoon je hoofd boven water te houden, maar ik weet dat het hetzelfde is voor zoveel mensen over de hele wereld. Maar ik heb veel verschillende dingen gehad om me op te concentreren. Ik ben erin geslaagd om rust te vinden en ik heb me tijdens mijn trainingen kunnen concentreren op zwakke punten."

Je bent ook veel bezig met de samenleving en het klimaat. Hoe zie je jezelf nu, eerst coureur en dan activist?

"Ik denk dat ik nu dingen begin te ontdekken die bij mijn toekomst zullen horen. Kijk, ik race al sinds mijn achtste. Dus ik zal altijd een racer in hart en nieren zijn, zelfs als ik stop. Maar ik denk dat ik echt geprobeerd heb om een kwetsbare kant te laten zien, laten zien dat het oké is om die kant te laten zien. Mensen kunnen zien dat ik ook maar een mens ben. Ik wil ervoor zorgen dat ik dankbaar blijf voor elke dag die ik krijg. We vergeten vaak om een moment voor onszelf te nemen, dat is wat ik nu doe met meditatie. Ik hou van deze planeet. Er is zoveel schoonheid om ons heen. Ik wil helpen en een positieve invloed uitoefenen. Het racen is allemaal leuk, maar er zijn veel problemen en dingen om aan te pakken. Er zijn veel geweldige mensen die zich daarvoor inzetten en ik wil hen daarbij helpen. Dat is mijn doel."

Lewis Hamilton viert zijn wereldtitel met onder meer zijn fysio en beste vriendin Angela Cullen

