Vettel kan ‘amper wachten’ om te beginnen bij Aston Martin

Na zes jaar is het boek Ferrari gesloten voor Vettel. Voor de start van het seizoen 2020 werd al duidelijk dat hij na afloop van de jaargang zou moeten vertrekken, want de Scuderia had Carlos Sainz al aangetrokken als nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Enkele dagen na de jaarwisseling heeft Vettel het boek ook definitief dichtgedaan. “Ik ga het niet missen, maar ik ben hoe dan ook iemand die het liefste vooruitkijkt”, zei de Duitser in gesprek met F1-Insider.

Ondanks een matig laatste seizoen in Italiaanse dienst wist Vettel zich te verzekeren van een zitje bij Racing Point, dat sinds de jaarwisseling officieel door het leven gaat als Aston Martin. Met ingang van 2021 is hij de vervanger van Sergio Perez en de nieuwe teamgenoot van Lance Stroll. Bovendien moet hij als uithangbord van de renstal gaan fungeren. Hoewel de wintertest en de start van het seizoen nog zo’n twee maanden op zich laten wachten, kan het voor Vettel allemaal niet snel genoeg gaan. “Ik heb enorm veel zin in de nieuwe uitdaging. Ik kan amper wachten tot we weer gaan beginnen.”

Vettel verwacht te leren bij Aston Martin

Met inmiddels dertien volledige seizoenen F1-ervaring wordt bovendien verwacht dat Vettel kan helpen om Aston Martin de volgende stap te laten zetten richting de top van de sport. Vettel verwacht overigens niet dat alleen het team profijt heeft van de samenwerking. “Er zijn daar natuurlijk voor mij veel nieuwe gezichten, maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat werken. Je moet altijd open staan voor nieuwe dingen. Ik ga veel nieuwe mensen en nieuwe werkwijzen leren kennen - en het zou niet goed zijn als ik zou geloven dat alleen mijn werkwijze de juiste is.”

Bij zijn vorige werkgevers had Vettel de gewoonte om zijn auto de naam van een vrouw te geven. Zo stonden in het verleden Kinky Kylie, Hungry Heidi, Margherita, Gina en in 2020 Lucilla op de startopstelling. De overstap naar Aston Martin betekent niet dat Vettel daarmee stopt, hoewel hij qua namen misschien wel een andere richting in gaat slaan. “Ik denk dat ik dat weer ga doen. Ik heb zelfs al een idee”, aldus Vettel. “Het moet in ieder geval een naam zijn die bij Aston Martin past.”