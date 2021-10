Martin Brundle ondernam zondag voorafgaand aan de Grand Prix van Amerika voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer eens de welbekende gridwalk. Naast de nodige Formule 1-prominenten sleepte de Brit ook een aantal sterren voor de camera, die in groten getale waren uitgenodigd door de Formule 1-organisatie.

"You can't do that"

Brundle kruiste tijdens zijn gridwalk ook het pad van Megan Thee Stallion, die vervolgens werd getrakteerd op een vraag van de voormalig F1-coureur. Daar was een bodyguard van de 26-jarige rapper echter niet van gediend, waarna Brundle zonder pardon aan de kant werd geduwd. “Ik geloof dat ze wel blij…. Oké baas”, sprak Brundle tegen de bodyguard, alvorens hij zijn gesprek met de Amerikaanse zangeres vervolgde.

Na een tweede vraag werd de F1-expert echter opnieuw opzij geschoven, deze keer door een andere persoon uit de op zijn minst vijf man sterke entourage van de rapper. Brundle kreeg te horen dat hij het niet kon maken om zomaar op de zangeres af te stappen, maar daar dacht hij zelf anders over: “Dat kan ik wel, want ik deed het zojuist.”

Viral

Beelden van het incident gingen na de gridwalk viral op social media en werden zelfs gedeeld door de Amerikaanse tabloidsite TMZ. Fans namen het online vooral op voor Brundle en waren van mening dat sterren niets te zoeken hebben op een Formule 1-grid als ze niet bereid zijn om bij te dragen aan de show door middel van een kort interview.

Ook vanuit de Formule 1-paddock zelf werd er gereageerd op het incident van Brundle. Zo tweette autosportfotograaf Jamey Price dat “zelfs de bodyguards van Vladimir Putin nog relaxter zijn” dan de personen die zondag rond Megan Thee Stallion liepen. Presentator Will Buxton deelde in een reeks tweets dat sterren wel vaker niet thuisgeven op de grid, maar toonde ook de andere kant van de medaille: “Ik heb een paar geweldige interviews gehad op de grid. Mick Jagger was fijn, Katy Perry had niet liever kunnen zijn. Patrick Stewart, Michael Douglas, Tom Brady, Lyndsey Vonn, allemaal briljant. Ice T vertelde de kijkers zelfs eens trots dat 'deze voorvleugel meer kost dat je mother f*cking huis.'"

Respect en manieren

Ook Brundle zelf reageerde via Twitter op het incident tijdens de gridwalk. Hij liet weten dat hij zich niet makkelijk laat intimideren door bekende sterren of hun bodyguards die vaak minimaal een kop groter zijn: “Ik heb op de grid al eens eerder onder druk gestaan van mensen die Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet en ga zo maar door heten”, aldus Brundle. “Bodyguards die voor het eerst een bezoekje brengen aan de grid doen me niets. Iedereen heeft zijn werk te doen, misschien kunnen ze iets meer manieren en respect tonen voor ons stukje grond.”

Brundle liep tijdens de gridwalk overigens niet alleen een blauwtje bij Megan Thee Stallion. Ook Tennisster Serena Williams negeerde de F1-expert volledig, een aantal jaar nadat ook haar zus Venus tijdens een gridwalk al totaal geen gehoor had gegeven aan een vraag van de Brit. “Dit is een dubbele fout. Een dubbele fout”, reageerde Brundle vervolgens geheel in stijl met een lach.