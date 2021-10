Seidl over actie Sainz: Niet de bedoeling, maar wel slim

Carlos Sainz had het zondag tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Amerika flink aan de stok met de beide McLarens. De teams van Ferrari en McLaren vechten dit jaar een spannend duel uit om de bijzonder lucratieve derde plek in het constructeurskampioenschap en dus stond er in de eerste ronde flink wat op het spel. In een poging om zijn vijfde plek te behouden ging Sainz tijdens de openingsronde buiten de baan in bocht 12. Daardoor hield hij zijn plek ten opzichte van Lando Norris, totdat Daniel Ricciardo het tweetal niet veel later voorbij ging.

Ondanks het positieverlies aan Ricciardo kreeg Sainz van de wedstrijdleiding de opdracht om de plek aan Norris terug te geven, omdat hij deze had behouden door buiten de baan te gaan. Sainz gaf de plek na enig tegenstribbelen een paar ronden later terug, al deed hij dit vlak voor het DRS-detectiepunt in bocht 11. De Ferrari-coureur kon daardoor handig gebruikmaken van zijn DRS en meteen weer voorbijgaan aan Norris.

De actie van Sainz werd niet helemaal gewaardeerd door het team van McLaren, al kon teambaas Andreas Seidl de actie van zijn voormalig coureur ook wel weer waarderen: “Het was voor ons helder dat Carlos Lando voor was gebleven door buiten de baan te gaan, dus wij hielden er rekening mee dat hij de plaats moest teruggeven. Dat deed hij later ook”, sprak Seidl. “Dat deed hij helaas op een slimme manier, waardoor hij Lando meteen weer in kon halen op het eerstvolgende rechte stuk en wij er geen profijt van hadden. Dat is natuurlijk niet het idee achter een plaats teruggeven, maar vooruit. We moeten er nog in detail naar kijken en aan Lando vragen wat hij ervan vond.”

“Zo lang de regels zijn wat ze zijn zeg ik petje af voor Carlos. Hij heeft het op een slimme manier gedaan.”

Sainz dacht Norris al voorbij te hebben gelaten

Sainz wilde de plaats aan Norris aanvankelijk niet teruggeven, omdat hij in zijn ogen direct na de actie in de eerste ronde al een McLaren voor had laten gaan in bocht 16. Dat bleek echter de tweede McLaren van Ricciardo: “Ik reed wiel-aan-wiel met beide McLarens in bocht 12”, vertelde Sainz achteraf zijn kant van het verhaal. “Ik reed in het midden en volgens mij was het Lando die aan de binnenkant heel laat remde. We reden met zijn drieën nog bijna Charles [Leclerc] van de baan om elkaar voor te blijven. Om een beetje ruimte te laten aan Lando besloot ik vervolgens wijd te gaan zodat we elkaar niet zouden raken.”

“Bij het uitkomen van bocht 15 nam ik de bewuste keuze om – wat ik dacht - Lando voorbij te laten in bocht 16, gewoon om te voorkomen dat ik een straf aan mijn broek zou krijgen. Maar wat bleek, Daniel had Lando ingehaald dus ik liet hem voorbij, niet Lando.”

Sainz vond het in zijn ogen onterecht dat hij aan allebei de McLarens een plek moest afstaan, waarna hij in de zesde ronde zorgde dat hij Norris met behulp van DRS meteen weer terug kon pakken: “De stewards vonden dat ik de positie terug moest geven aan Lando, ook al vond ik dat dat me dus twee plekken zou kosten. Dat was in mijn ogen oneerlijk. Ik moest de plaats afstaan, maar daarna haalde ik hem weer in en zette ik de achtervolging in op Daniel.”

Strijd om derde plek blijft spannend

Mede door een trage pitstop wist Sainz de McLaren van Ricciardo niet meer in te halen en moest hij genoegen nemen met de zevende plaats, achter teamgenoot Leclerc, Ricciardo en de Mercedes van Valtteri Bottas. Hij eindigde echter wel voor Norris, waardoor Ferrari in Texas vier punten meer scoorde dan McLaren. In de strijd om de derde plek bij de constructeurs heeft de renstal uit Woking daardoor nu nog maar 3,5 punt voorsprong op de Scuderia.