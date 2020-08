Hamilton: Zie Red Bull nog steeds als geduchte concurrent voor titel

Waar Verstappen zelf aangeeft dat Red Bull nog altijd pure snelheid mist en dat fans voor een echte titelstrijd moeten wachten tot 2022, is Hamilton een andere mening toegedaan. Volgens de Brit is het compacte F1-seizoen 2020 nog bepaald geen gelopen race. Hij kijkt daarbij vooral naar Verstappen. "Als je die eerste race waarin Max een DNF noteerde even wegstreept en puur naar de verdere resultaten kijkt, dan zit het volgens mij erg dicht bij elkaar", begint Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com.

"In mijn hoofd zie ik Red Bull dan ook nog steeds zo [als een geduchte tegenstander] en ze hebben ook gewoon goede resultaten geboekt. Ze komen iedere race iets dichterbij. Misschien hebben wij in de kwalificatie nog wel de overhand, maar in de race zit het veel dichter bij elkaar", vervolgt Hamilton tijdens de online persconferentie op Spa-Francorchamps. "En we moeten ook niet vergeten dat we nog niet eens halverwege het seizoen zijn. Ik houd Red Bull dus zeker goed in de gaten en denk persoonlijk dat ze nog steeds titelkandidaat zijn. We moeten in ieder geval alert blijven."

Volgens Hamilton geldt die nadruk op scherpte des te meer voor aankomend weekend aangezien Pirelli in België heeft gekozen voor zachtere bandencompounds. "Ja, dit is een circuit met veel 'medium-speed' en 'high-speed' bochten. Die bandenkeuze gaat het dit jaar zeker uitdagender maken. Vorig jaar was het hier al behoorlijk zwaar voor de banden, de intensiteit ligt hier gewoon erg hoog. Ik hoop eigenlijk dat we allemaal meer dan één stop moeten maken, in plaats van de saaie éénstoppers die we hier normaal zien. Dat kan het net wat interessanter maken voor de fans, maar ook voor onszelf."

Bottas maakt zich op voor cruciale fase in kampioenschap

Waar Hamilton een tamelijk riante voorsprong kan verdedigen, weet teamgenoot Valtteri Bottas dat hij aan de bak moet. Na een aantal povere races - en pech op Silverstone - breken er volgens de Fin cruciale weken aan om zijn titelaspiraties in leven te houden. "Natuurlijk. Als ik nog voor het kampioenschap wil vechten, moet ik punten terugpakken ten opzichte van Lewis. En zelfs ten opzichte van Max, want ook hij staat voor me in de WK-stand." Toch wil Bottas zich mentaal niet al te ongerust maken over die achterstand. "Nee, ik bekijk het per race, dat is mijn benadering. Natuurlijk is het teleurstellend dat de voorbije races niet mijn kant op zijn gevallen, maar juist dan is het zaak om sterker terug te komen. Ik heb de batterij weer opgeladen en ben er helemaal klaar voor om hier het beste van mezelf te tonen. Ik kijk er trouwens ook naar uit om morgen mijn verjaardag door te brengen op één van de mooiste circuits ter wereld en in misschien wel de beste raceauto ter wereld."