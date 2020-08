De Formule 1-coureurs en –teams hadden een weekendje vrijaf om even bij te komen van de tweede triple header van het seizoen. Heel lang kunnen ze niet uitrusten want aankomend weekend gaat de volgende reeks van drie opeenvolgende Grands Prix van start, te beginnen met de Grand Prix van België. Het iconische Spa-Francorchamps is zeer geliefd bij de coureurs en zorgt ook regelmatig voor spectaculaire races.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van België?

Datum: Zaterdag 29 augustus 2020

Start: 15.00 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van België vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2020 van 15.00 uur tot omstreeks 16.00 uur. Een kwalificatiesessie in de Formule 1 bestaat uit drie segmenten, genaamd Q1, Q2 en Q3. In het eerste segment, dat achttien minuten duurt, komen alle coureurs de baan op om een snelle tijd te noteren. Na het vallen van de vlag vallen de vijf langzaamste coureurs af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze gaat de klok weer op nul en begint iedereen met een schone lei. Het tweede segment duurt vijftien minuten. Wederom vallen de vijf langzaamste rijders af, hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien. Na enkele minuten gaat de klok wederom op nul en beginnen de tien snelste rijders in een sessie van twaalf minuten om de startvolgorde van de top-10 te bepalen.

De pole-position voor de Grand Prix van België 2019 werd een prooi voor Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask bleef teamgenoot Sebastian Vettel ruim zeven tienden voor. Mercedes-mannen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas legden beslag op de tweede startrij, Max Verstappen sloot aan als vijfde.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

De Formule 1-kwalificatie wordt op de Nederlandse televisie via twee zenders aangeboden: RTL Deutschland en Ziggo. De Duitse zender is gratis beschikbaar bij de meeste Nederlandse televisieaanbieders. De kwalificatie wordt live uitgezonden, de uitzending start om 14.45 uur Nederlandse tijd. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden via kanaal 47. Met een Ziggo-abonnement kan je terecht op kanaal 58. Met Tele2 kan je de zender vinden op kanaal 223, met T-Mobile Thuis kijk je via zender 397.

Als je een abonnement hebt bij Ziggo, dan kan je ook live Formule 1 kijken. Via kanaal 14 worden de kwalificatie en de race live uitgezonden. De uitzending van de kwalificatie begint om 14.15 uur. Eerst blikken presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos uitgebreid vooruit naar de sessie, waarna live wordt overgeschakeld naar België. Olav Mol en Jack Plooij verzorgen vanaf locatie het commentaar en de interviews. Met de extra betaalmodule Ziggo Sport Totaal kan je ook via het speciale ‘Racing’-kanaal kijken. Hier heb je ook toegang tot livetiming, onboardbeelden en boordradio’s. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en is ook beschikbaar voor televisiekijkers met een abonnement bij een andere aanbieder.

Kan ik de kwalificatie streamen?

De Formule 1-kwalificatie is ook online te streamen. Hiervoor zijn twee opties beschikbaar. Zo biedt de Formule 1-organisatie sinds kort F1TV Pro aan. Dit is de officiële streamingsdienst van de sport. De kosten voor een jaarabonnement bedragen 64,99 euro per jaar. Je kunt dan live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken terwijl je luistert naar je favoriete commentator. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, boordradio’s en onboardbeelden van alle coureurs. Met F1TV Pro kijk je Formule 1 via je smartphone, tablet of pc/laptop.

Ziggo biedt een alternatief: Ziggo Sport Go. Met deze dienst krijg je toegang tot zes sportkanalen, waaronder het ‘Racing’-kanaal. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden met het commentaar van Rick Winkelman, Jack Plooij en Olav Mol. Een abonnement kost 9,95 euro per maand en is voor iedereen beschikbaar, ook wanneer je geen klant bent van Ziggo. De streamingsdienst werkt voor je mobiel, tablet of pc/laptop.

Waar vind ik een liveblog van de Formule 1-kwalificatie?

Heb je geen toegang tot een televisie of een streamingdienst en wil je de F1-actie toch volgen? Dan kan je terecht op het liveblog van GPUpdate.net. De redacteur van dienst houdt je live op de hoogte van alle ontwikkelingen op en rond het circuit. De belangrijkste gebeurtenissen komen voorbij, evenals tussentijden, verschillen, eerste reacties, incidenten, social media posts en meer. Het liveblog begint rond 14.45 uur en is gemakkelijk te vinden via de oranje bovenbalk op de homepage van de website.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Na de sessie publiceert het officieel Formule 1 YouTube-kanaal een video met de hoogtepunten van de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Deze video duurt vijf tot tien minuten en bevat de belangrijkste momenten, incidenten, verrassingen en natuurlijk de snelste ronden van de coureurs. Aan het einde komt de uitslag uitgebreid voorbij. Later op de dag volgt een video met de onboardronde van de snelste man uit de kwalificatie en reacties van de hoofdrolspelers.