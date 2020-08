Verstappen: "Nog steeds vertrouwen in Red Bull voor langere termijn"

Nog voor de mondiale coronacrisis zette Verstappen zijn krabbel onder een verbintenis die hem tot en met 2023 aan zijn huidige werkgever bindt. Een lucratieve deal die ook een stukje zekerheid op de middellange termijn geeft. Maar hoe zit het met het sportieve plaatje? Op het moment dat de handtekeningen werden gezet, dacht iedereen binnen Red Bull immers nog aan een titelstrijd in 2020. De verhoudingen van de eerste races hebben dat optimisme deels de kop ingedrukt, maar Verstappen twijfelt nog altijd niet aan het toekomstperspectief.

"Natuurlijk ligt Mercedes nu ver voor, maar wij geven nooit op, dat is ook de mentaliteit van dit team. We blijven altijd vechten en zullen iedere kans met beide handen aangrijpen. En ja, ik geloof er nog altijd volledig in", zo laat Verstappen tijdens de online persconferentie aan onder meer Motorsport.com weten. Met dat geloof doelt Verstappen op een gewenste titelstrijd, die er vroeg of laat toch moet komen. "Volgend jaar zal het lastig worden doordat de reglementen intact blijven en je vrij weinig aan de auto mag doen. Maar daarna [in 2022] komen de nieuwe reglementen en dat biedt iedereen nieuwe kansen."

Verstappen zit in dat opzicht op zijn plek. De kans dat Red Bull het met die technische omwenteling voor elkaar krijgt, is net zo groot als de kans dat Mercedes andermaal als beste uit de bus komt. Dat toekomstplaatje kan echter niet wegnemen dat Red Bull al enkele jaren een diesel is gebleken, een trage starter dus. Ook in 2020 heeft de equipe uit Milton Keynes weer een achterstand weg te werken. "Waar dat aan ligt? Het is lastig om te zeggen waar het precies aan ligt. Maar het is in ieder geval duidelijk dat Mercedes weer een hele goede winter heeft gedraaid. Ze hebben ook op motorisch vlak weer veel gevonden en dat betekent nou eenmaal dat we wat achter liggen. Maar we blijven alles geven en moeten eerst maar zien wat het restant van dit seizoen ons brengt."

Voor dat restant wil Red Bull vooral stabieler worden, oftewel minder afhankelijk van specifieke omstandigheden. "Als team en ook als individu doen we uiteindelijk niet mee om tweede of derde te worden. We willen voor de titel vechten, al moeten we de huidige situatie nu wel accepteren. Misschien lijkt het op papier wel alsof we dit jaar al met Mercedes kunnen strijden, maar als je naar de pure snelheid bekijkt, zijn we nog gewoon te langzaam. We moeten het nu dus nog hebben van een 'off-day' bij Mercedes of van wat geluk om zelf te kunnen winnen. In dat opzicht hebben we nog werk aan de winkel om continu vooraan mee te doen."

VIDEO: De vroege contractverlenging van Max Verstappen besproken