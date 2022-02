Hamilton: Sommige F1-stewards hebben voorkeur voor bepaalde coureurs

Lewis Hamilton wil op het Circuit de Barcelona-Catalunya weinig woorden meer vuil maken aan de F1-finale in Abu Dhabi. De Brit heeft 'gezegd wat hij wilde zeggen' tijdens de Mercedes-presenatie en heeft de blik in Spanje helemaal op het nieuwe seizoen gericht. Desondanks zijn beide dingen niet helemaal los van elkaar te zien, al is het maar omdat Michael Masi na Abu Dhabi heeft moeten vertrekken als wedstrijdleider. Voor verdere consequenties blijft het wachten totdat de FIA het rapport openbaar maakt, al lijkt 'consistentie' bij coureurs bovenaan de prioriteitenlijst te staan.

Rijders willen graag één duidelijke lijn in besluiten van de wedstrijdleider, maar ook van stewards - de echte 'scheidsrechters' in de Formule 1. Wat betreft die stewards gaat het Hamilton ook nog om een heel ander punt, de verhoudingen tot de deelnemers. "We moeten er ook absoluut voor zorgen dat we stewards krijgen die niet partijdig zijn", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten.

"Sommige coureurs zijn erg, erg goed bevriend met bepaalde individuen. Sommige stewards reizen samen met bepaalde rijders en lijken daar tijdens races ook vriendelijker voor te zijn. Ik denk dat we mensen nodig hebben die extreem onpartijdig zijn en er centraal in staan bij het nemen van beslissingen." Het ironische is dat Fernando Alonso afgelopen jaar ook meermaals zijn ongenoegen heeft geuit, maar juist zinspeelde op voordelen voor Britse rijders. Zo liet hij optekenen 'er gelden verschillende regels voor verschillende mensen' en 'het ligt aan de nationaliteit welke straf je krijgt'.

Hamilton ziet graag meer vrouwen in wedstrijdleiding

Los van het onpartijdige stelt Hamilton nog een verandering voor. "Ik zou graag meer vrouwen in de ruimte van de stewards zien. Ik denk niet dat we daar in het verleden al veel vrouwen hebben gehad, vorig jaar zaten er uit mijn hoofd slechts één of twee. Het zou geweldig zijn om daar meer vrouwen te hebben, net als dat het goed zou zijn om één mannelijke en één vrouwelijke wedstrijdleider te hebben." Met Eduardo Freitas en Niels Wittich zijn er echter al twee mannelijke wedstrijdleiders aangekondigd, waardoor er dit jaar alleen nog meer vrouwen onder de wisselende stewards kunnen komen. "Dat lijkt me een geweldige manier om voor meer diversiteit te zorgen", besluit Hamilton.