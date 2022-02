Hamilton kijkt bij Red Bull: "Interessant welke keuzes anderen maken"

Lewis Hamilton kruipt na de lunchpauze achter het stuur van de W13 en besloot de ochtenduren zo nuttig mogelijk te besteden. De Brit was eerst present toen teamgenoot George Russell de nieuwe Mercedes-bolide voor het eerst naar buiten stuurde en nam vervolgens poolshoogte bij de concurrentie. Hamilton keek onder meer bij Red Bull Racing, dat woensdag voor het eerst de RB18 aan de wereld heeft getoond. Het bezoekje van Hamilton werd veelvuldig gefotografeerd door het journaille - zie de onderstaande foto - al stelt Hamilton dat hij simpelweg zijn huiswerk doet.

"In de vorige jaren waren de auto's die we hier konden zien steeds een evolutie van wat we het jaar ervoor al hadden gezien. Dit jaar is alles nieuw. In de voorbije maanden heb ik natuurlijk wel ontwerpen van onze eigen auto gezien, maar vandaag kan ik pas de auto's van alle andere teams bestuderen", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten. "Daardoor probeer ik zo goed mogelijk te kijken en te spotten wat er bij de concurrentie anders is - als er al iets anders is - en waarom teams bepaalde keuzes hebben gemaakt, bijvoorbeeld met de sidepods en de voorvleugel."

Met de sidepods benoemt Hamilton meteen een aspect dat opvalt aan de RB18 en dat hij met bovenmatige interesse zal hebben bekeken. Het team van Max Verstappen is voor een bijzonder ontwerp gegaan, dat op een bovenaanzicht nog relatief breed oogt maar nadien zeer agressief naar beneden loopt. Het gevolg is een soort sleuf tussen de steile sidepods en de vloer, hetgeen de luchtstroom naar achteren zo optimaal mogelijk moet maken.

Slaat Mercedes de plank mis? "Wij maken geen fouten"

Het is het gebruikelijke aftasten dat door het nieuwe reglement nog net iets meer gebeurt dan in de voorbije jaren. "Je hebt totaal geen idee waar je staat ten opzichte van anderen en dat maakt het interessant." Als een Franse journalist vraagt of Hamilton juist door het onbekende vreest dat Mercedes hem eens niet van een winnende auto kan voorzien, reageert de Brit gevat: "Waarom zou ik dat idee hebben? Waarom zou ik überhaupt zoiets denken? We hebben net acht titels op rij gewonnen."

Als daar tegenin wordt gebracht dat alles met dit nieuwe reglement weer open ligt en ook Mercedes fouten kan maken, lacht Hamilton: "Mijn team maakt geen fouten. Nee, natuurlijk bestaat er altijd een risico, maar wij maken eigenlijk geen fouten. We hebben een zeer intelligente groep mensen in de fabriek zitten en ik vertrouw honderd procent op hen. Met welk pakken we vandaag ook beginnen - of dat nou goed of slecht is - we zullen dat wel opvangen. We hebben altijd een sterke doorontwikkeling en een goede werkethiek in het team gehad."

