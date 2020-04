Norris: Williams in 2020 factor in strijd in middenmoot

Successen boekte Williams in 2019 niet. Het hele seizoen was het team met coureurs George Russell en Robert Kubica niet in staat om te strijden met de teams in de middenmoot en daardoor reden beide coureurs in de achterhoede rond. Uiteindelijk werd er slechts één puntje gescoord. Tijdens de wintertests van 2020 maakte Williams echter een betere indruk dan afgelopen jaar en daardoor lijken de vooruitzichten wat rooskleuriger, hoewel Russell wel waarschuwde dat het team waarschijnlijk ook in 2020 nog de langzaamste van de grid is.

Norris werd voor de uiteindelijk afgeblazen Australische Grand Prix door Motorsport.com gevraagd naar de strijd in de middenmoot en de Brit denkt dat McLaren in 2020 rekening moet houden met Williams. “Ik denk dacht Williams veel dichterbij zit. Ze zitten praktisch gezien in de strijd, dus we moeten rekening met ze houden.” Vorig jaar was dat dus niet altijd nodig, maar in 2020 is dat anders. Norris: “Nu moeten we ze daarin meenemen en we zullen tegen ze gaan racen. Het wordt niet makkelijk om ze in te halen. We moeten ons er iets meer van bewust zijn dat er nu een ander team bij betrokken is. Buiten dat denk ik niet dat er veel verschillen zijn met vorig jaar.”

De strijd in de middenmoot wordt volgens Norris aangevoerd door Racing Point, dat er ‘vanaf het begin’ goed uitzag tijdens de wintertests. Hoe groot het gat met dat team is, weet Norris niet. “Ze hebben gewoon een auto die overal goed presteert. Ik denk dat zij alle weekenden goed zullen beginnen. Het is lastig te weten hoeveel ze hebben laten zien van wat ze kunnen, of hoeveel ze misschien te veel hebben laten zien, waardoor ze richting het einde juist meer ingehouden hebben. Of ze liggen mijlenver voor, of ze zitten in de strijd, of misschien net iets ervoor. Ik weet het niet zeker. In vergelijking met vorig jaar hebben ze een grote stap vooruitgezet, en het is natuurlijk duidelijk waardoor.”

Met medewerking van Luke Smith