Norris verwacht tijdens race ‘grotere uitdaging’ door rugklachten

Lando Norris scoorde vorige week zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 met P3 tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag voor de GP van Stiermarken kwam de McLaren-coureur maar beperkt in actie vanwege pijn op de borst en rug in snelle bochten en onder het remmen. Zaterdag voelde Norris zich een stuk beter tijdens de kwalificatie, zo vertelde hij na afloop van die sessie aan Sky Sports F1. Dat was het gevolg van de zware regenval en een behandeling met pijnstillers. Voor zondag verwacht hij dat het kwetsuur – waarvan de exacte diagnose nog gesteld moet worden – meer problemen gaat opleveren.

“Ik zeg niet wat het is, maar het is niet zozeer mijn rug”, zei Norris. “Het is eerder iets binnenin mijn lichaam en als ik op de rem trap en in de bochten rij, krijg je de compressie van de G-krachten en dat veroorzaakt veel pijn. We proberen uit te zoeken wat het is. Vandaag was het een stuk beter, ook omdat ik wat pijnstilling gehad heb en de omstandigheden nat waren. Maar ik denk dat morgen een grotere uitdaging wordt.”

Uiteindelijk reed Norris de zesde tijd in de kwalificatie, slechts twee tienden langzamer dan teamgenoot Carlos Sainz Jr. op P3. Toch start de Brit pas vanaf de negende positie in de race door een gridstraf die hij kreeg voor inhalen onder gele vlaggen in de eerste vrije training. Dat Norris zich niet verder naar voren kwalificeerde wijt hij aan een foutje dat hij maakte aan het einde van zijn beste ronde in Q3, waardoor hij naar eigen zeggen ‘vier tot vijf tienden’ verloor. Dat zorgde ook voor een ‘niet zo goede’ sfeer aan zijn kant van de McLaren-garage.

“Van mijn kant was het niet zo goed. Je weet het als je het beter had kunnen doen – soms zit je er ver vanaf en weet je niet waarom, en dat is gewoon irritant. Maar soms weet je dat je beter had moeten presteren. Mijn laatste ronde was mijn beste ronde en toen waren de omstandigheden op het slechtst. Bij het uitkomen van bocht 8 had ik wat overstuur en verloor vier of vijf tienden voor de voorlaatste bocht. Dus als je weet dat je het veel beter had moeten doen, dan is dat heel frustrerend. Natuurlijk zijn we blij met P6, het is beter dan bijna al mijn resultaten, maar de gridstraf van drie plaatsen… het zou prettiger zijn om te staan waar Carlos staat en dan teruggezet te worden naar waar ik sta.”