Mercedes moet kerbs weer mijden: "Wordt lastig door Verstappen"

De kerbstones op de Red Bull Ring zijn berucht, niet in de laatste plaats bij het team van Mercedes. Rijden over de kerbstones levert namelijk vibraties op en die trillingen resulteren bij de Mercedes W11 in storingen in het elektrische systeem dat de versnellingsbakken aandrijft. Mercedes heeft weliswaar hard gewerkt aan een oplossing en ook enkele nieuwe onderdelen meegenomen, maar het 'fundamentele' probleem schijnt daarmee nog niet verholpen te zijn.

Kerbs mijden lastig bij druk van Verstappen

Het maakt dat Mercedes-coureurs de kerbstones dit weekend opnieuw zoveel mogelijk moeten mijden. Vorige week was dat - de hectische slotfase daargelaten - nog wel te doen. Na de uitvalbeurt van Verstappen het Mercedes het rijk immers rondenlang voor zich alleen. Het team had geen externe tegenstand en kon beide coureurs daardoor perfect instrueren. Maar aannemende dat Verstappen het deze week iets langer volhoudt dan tien rondjes, vreest Wolff dat de druk toeneemt en dat het moeilijker wordt om keurig binnen de lijntjes te kleuren.

"Er zullen ongetwijfeld ronden komen waarin we de kerbstones niet kunnen mijden. Als Max dicht bij ons in de buurt rijdt - of hij nou voor of net achter ons zit - dan is het onmogelijk om netjes van de kerbs af te blijven", aldus Wolff tijdens een online mediasessie met onder meer Motorsport.com. "Het gaat er vooral om dat we de boel niet constant belasten door die kerbs de hele tijd te gebruiken. Dat is voor ons het grootste hoofdpijndossier. Als iedereen op een gegeven moment de posities heeft ingenomen [zonder directe gevechten] dan moeten we toch weer proberen om van die kerbstones af te blijven. Dit probleem hebben we overigens alleen maar in Oostenrijk, het hoort specifiek bij dit circuit."

Extra spanning in coronajaar 2020

Nog los van alle ongemakken met kerbstones worstelde Mercedes op vrijdag met de bolide van Lewis Hamilton. De Brit werkte een moeizame trainingsdag af en klaagde over de balans. Iets wat Verstappen een week geleden ook al overkwam. Volgens Wolff het is kenmerkend voor het coronajaar 2020, een seizoen van 'trial and error'. "Als je het seizoen normaal gesproken start, dan heb je alle innovaties al lang en breed in de praktijk kunnen testen", legt hij uit. "Maar nu hebben we de auto's na de wintertests in Barcelona vier maanden niet kunnen aanraken. Tegelijkertijd neemt iedereen wel upgrades mee naar de races, upgrades die nog niet zijn getest. Maar dat moet je wel doen om competitief te blijven. Dit seizoen is voor iedereen dus een soort 'learning by doing'. En het ene team heeft de eigen auto iets sneller door dan een ander team, dat vormt een soort extra strijd binnen de grote wedstrijd. Voor fans maakt dat het huidige seizoen extra leuk."

Met medewerking van Alex Kalinauckas