Norris: McLaren verdiende beter dan vierde plaats bij constructeurs

In zijn derde Formule 1-seizoen kende Lando Norris een uitstekende start. Hij begon 2021 met negen klasseringen in de top-vijf in de eerste tien races, waarvan drie podiumplaatsen. In de laatste twaalf races eindigde de McLaren echter maar één keer op het podium, wat meteen ook zijn enige podiumklassering van de tweede seizoenshelft was. In de slotfase van het seizoen werden Norris en zijn team bovendien meerdere keren getroffen door pech. In Qatar en Abu Dhabi had hij een lekke band, in Brazilië had hij kort na de start een aanvaring met Carlos Sainz Jr. en in Saudi-Arabië verloor hij veel posities toen andere coureurs tijdens de rode vlag een gratis pitstop konden maken.

In het kampioenschap zakte Norris hierdoor terug naar de zesde positie, vlak achter Sainz. McLaren verloor de strijd om P3 bij de constructeurs van Ferrari, wat volgens de 22-jarige Brit vooral te wijten is aan de pech in de laatste fase van het jaar. “Natuurlijk heb ik een paar fouten gemaakt. Brazilië was de grootste, die heeft mij veel gekost. Buiten dat hebben we gewoon veel pech gehad met lekke banden, problemen, incidenten enzovoorts”, antwoordde Norris op een vraag van Motorsport.com. “De tweede helft van het seizoen was gewoon niet waar we op hoopten. We verdienden veel beter. Ik denk dat het team het veel beter heeft gedaan dan het nu lijkt. Ik vind ook dat ik het beter heb gedaan dan het lijkt. We hebben gewoon pech gehad, dat is het.”

Zijn zesde plek in het kampioenschap was voor Norris wel zijn beste klassering in het F1-kampioenschap, na de elfde positie in 2019 en P9 in 2020. Hij concludeerde dan ook dat 2021 zijn beste seizoen tot dusver was. “Er zijn zoveel dingen die het lastiger maken om dit te slikken. Maar ik ben niettemin heel blij met hoe ik het gedaan heb. Ik heb nog steeds vlakken waarop ik me kan verbeteren, maar ik ben blij. Dit was nog altijd mijn meest succesvolle seizoen. Voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan om het team de beste kansen te geven in de strijd met Ferrari. Hoewel het niet genoeg was, denk ik dat mijn seizoensstart ons in die positie heeft gebracht. Ferrari was vanaf de eerste race sterk en dat realiseert men zich niet. Vanaf dag één waren ze ijzersterk en daarna werden ze veel sterker dan wij. Zij hebben het dus goed gedaan en deden het beter dan wij. Wij moeten volgend seizoen proberen het beter te doen.”