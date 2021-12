De Vries: Krijg alleen kansen door op het circuit te presteren

Tijdens de voorbije silly season van de Formule 1 werd Nyck de Vries in verband gebracht met een overstap naar de Formule 1. Zowel Alfa Romeo als Williams leek geïnteresseerd in de diensten van de Nederlander, die eerder in 2021 de eerste wereldkampioen van de Formule E werd. Tot een F1-zitje leidde het uiteindelijk niet voor De Vries: Williams sloeg voor 2022 de handen ineen met Alexander Albon, terwijl Alfa Romeo de kans geeft aan Guanyu Zhou. Zij vulden daarmee de twee laatste plekjes voor komend seizoen op.

Zo heeft de Formule 2-kampioen van 2019 nog altijd geen plek in de Formule 1 weten te bemachtigen. De Vries begint in 2022 daarom aan een nieuw Formule E-seizoen bij Mercedes, het merk waarvoor hij in de F1 optreedt als reserve- en simulatorcoureur. Maar zit die verbintenis bij Mercedes hem niet in de weg voor een toekomst in de koningsklasse? “Dat weet ik niet. Er wordt altijd veel gepraat in de Formule 1 en er is altijd nieuws. De enige manier waarop ik mijn carrière draaiende kan houden, is door te blijven presteren op het circuit. Dat is het belangrijkste, ongeacht voor wie ik rij”, vertelde De Vries bij het FIA Gala in Parijs.

De Vries heeft een drukke periode achter de rug. Begin december werkte hij de pre-season test van de Formule E in Valencia af, voordat hij naar de Verenigde Staten reisde voor een IndyCar-test. Dinsdag reed de FE-wereldkampioen alweer in de F1-bolide van Mercedes tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Een toekomst in de koningsklasse wil hij niet direct uitsluiten: “Ik weet niet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ik ben een realistisch persoon en richt me op het heden. Ik heb inmiddels ervaren dat dingen heel snel kunnen veranderen”, zei De Vries, die zich in de Formule E opnieuw wil bewijzen. “Daarom kijk ik uit naar het nieuwe seizoen. We gaan onze titel verdedigen met Mercedes en ik weet zeker dat er nieuwe kansen komen als ik mijn werk blijf doen. Ik weet niet waar, maar de tijd zal het leren.”