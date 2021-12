Voorpublicatie Formule Max: Op de koffie bij Frits

Frits van Eerd is met supermarktketen Jumbo al jarenlang een trouwe partner van Max Verstappen. De samenwerking ontstond toen de jonge Limburger vanuit de karts de overstap wilde maken naar de autosport, maar de kenmerkende gele letters van de supermarktketen prijken nog altijd op de helm van de Red Bull-coureur.

Van Eerd was er afgelopen weekend bij in Abu Dhabi toen Verstappen na een bizarre ontknoping van het Formule 1-seizoen de wereldtitel pakte. Voor het boek Formule Max blikte de CEO van Jumbo terug op het ontstaan van de samenwerking met Verstappen. Lees hieronder een deel van het hoofdstuk uit Formule Max, waarin Van Eerd vertelt over een bijzondere ontmoeting met vader en zoon Verstappen.

Op de koffie bij Frits

In de jaren dat Jos Verstappen actief was in de Formule 1 leefde de sport op in Nederland, maar de koningsklasse van de autosport werd in ons land pas echt een begrip dankzij het succes van zijn zoon. Na die ene overwinning in mei 2016 is het echter niet zozeer de Formule 1 maar vooral Max Verstappen die er veel fans bij heeft gekregen. Met zijn verbluffende acties op de baan en zijn ongefilterde reacties ernaast is de Red Bull-coureur in korte tijd uitgegroeid tot een waar fenomeen. Nederland is in de ban van Max en raakt niet over hem uitgepraat, of het nu bij het koffieapparaat, op RTL Boulevard of aan tafel bij de mannen van VI is. Zijn bereik en aantrekkingskracht zijn enorm, wat hem vanzelfsprekend ook tot een bijzonder interessant persoon maakt voor het bedrijfsleven. Alles wat Max aanraakt verandert commercieel gezien in goud, waardoor de Nederlander de sponsors voor het uitkiezen heeft.

Hoe anders was de situatie in 2013, toen vader Jos nog de bekendste Verstappen was in Nederland. Zoon Max had ondertussen wel alles gewonnen in de karts, en dus werd het tijd voor een stapje hogerop. Autosport is altijd al een dure aangelegenheid geweest, maar tegenwoordig kom je er zonder steenrijke vader of geldschieter helemaal niet meer tussen. Jos Verstappen had gedurende zijn carrière aardig wat centen bij elkaar gereden, maar een groot deel daarvan was in de kartopleiding van zijn zoon gaan zitten. Bij de stap naar de autosport konden de Verstappens het niet meer alleen. Er werd contact gezocht met Frits van Eerd, de topman van supermarktketen Jumbo, maar vooral ook een autosportliefhebber in hart en nieren. Hij herinnert zich nog goed hoe vader en zoon in 2013 voor het eerst samen bij hem op bezoek kwamen: ‘Jos kwam samen met Max naar mij toe. Toen zat hij nog in het karting, en Jos was toch wel van plan om zijn carrière wat verder door te trekken in het karting of mogelijkerwijs andere klassen te gaan doen. Er werd bijvoorbeeld gedacht aan een opstap naar de Formule Renault.’ Van Eerd zag de stap hogerop wel zitten en was bereid om financieel bij te springen, en hij zag ook direct het uitzonderlijke talent van de toen nog jonge Max. ‘Waar ik toen toch wel hard voor heb gepusht was dat de Formule 3 in mijn optiek een betere optie was. Want als iemand zo talentvol is, dan kan hij zijn talenten daar ook wel laten zien. We hebben er toen heel lang over zitten debatteren, en ik denk dat Jos zelf het idee misschien ook wel had, maar we hebben elkaar daar toen wel gevonden.’

In het eerste gesprek met Van Eerd werd er al meteen over gepraat hóé het financiële steuntje in de rug vorm zou krijgen. Over de vraag of het er überhaupt ging komen hoefde de Brabander namelijk niet lang na te denken: ‘Zo’n jong iemand die in het karting al zoveel heeft laten zien, dat was voor mij honderd procent de bevestiging dat hij het in de autosport ook ging maken. Dat wist ik zeker, dat zei mijn gevoel. In dit geval dacht ik in mijn hoofd vooral aan de resultaten: hoe kan zoiets nou? In mijn hart sprak vooral de liefde voor de sport. En ik zag een familie die werkelijk alles al had meegemaakt en alles in zich had om dit te laten slagen. Dan heb je nog je buikbrein, zoals ik het altijd maar noem, en dat gaf aan: this is the moment, dit moet je doen. Als Max zo succesvol is, dan kan hij een jaar later misschien wel in de Formule 1 zitten. Zo is het ook precies gegaan.’

Van Eerd hoefde zelf dus nauwelijks meer overtuigd te worden, maar hij was niet de enige die het bij Jumbo voor het zeggen had. Bovendien pasten verbrand rubber, schreeuwende motoren en auto’s die met ruim 250 kilometer per uur over het asfalt scheuren nou niet direct bij een supermarkt waar de gewone Nederlander elke dag zijn boodschappen doet. Binnen de directie van Jumbo werd dan ook raar opgekeken toen de CEO met het plan kwam om een jonge autocoureur te gaan sponsoren. ‘Nee, dan zie je heel veel fronsende mensen zitten die zeggen: “Je gaat toch geen autosport doen? We gaan voetbalplaatjes doen!” Dat werd elke keer gezegd. Ik zei: “Sodemieter nou toch eens een keer op met je voetbalplaatjes, joh. Heel de wereld doet voetbalplaatjes en hamsters en allemaal van die meuk.” Ik zei: “Ons DNA is anders, en als wij dit goed doen, dan hebben wij iets veel uniekers in handen.” Meteen kwam de vraag hoe we daar dan omzet mee gingen maken en het vorm gingen geven. En nu zegt iedereen: “Die autosport hè? Dat is uniek, dat hadden we veel eerder moeten doen.”’

