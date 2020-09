Norris niet te spreken over bandenregels tijdens rode vlag

Norris reed in de eerste fase van de Grand Prix van Italië op Monza op een sterke derde plaats, achter leider Lewis Hamilton en teamgenoot Carlos Sainz. Bij de herstart na de zware crash van Charles Leclerc moest hij daarnaast ook nog Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi, die voor de rest van het veld waren gestopt, evenals achter Lance Stroll en Kimi Raikkonen die nog geen stop hadden gemaakt, voor zich dulden. Stroll en Raikkonen profiteerden optimaal van de regel die teams toestemming geeft om tijdens een rode vlag banden te wisselen. Daardoor hoefden zij onder raceomstandigheden geen stop meer te maken.

Norris baande zich een weg langs Raikkonen terwijl Giovinazzi vanwege een stop-and-go penalty terugviel. Gasly won uiteindelijk de race, Stroll mocht als laatste naar het podium terwijl Norris als vierde finishte. “De enige reden dat ik niet op het podium stond, was omdat Stroll een gratis pitstop kreeg”, zei de Brit in gesprek met Sky F1. “Dat is een stomme regel want ze kregen een gratis stop en om heel veel redenen verdienden ze dat niet. Ik denk dat die regel geschrapt moet worden. Er zijn twee voorbeelden: Gasly die voor de rode vlag stopte en voor ons terecht kwam. Hij reed daar dus dat was fair, daar kan je niets aan doen. Maar iemand die nog niet gestopt is wint 24 seconden door niets te doen. Hij zou gewoon nog een stop moeten maken, het is zijn fout dat ze nog niet gestopt zijn. Je kunt geluk hebben zoals Pierre, maar dat hoort er gewoon bij. Maar ik denk niet dat het correct is dat iemand die niet gestopt is op deze manier voldoet aan zijn verplichte bandenwissel.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl accepteert de regels aangezien alle teams ervan op de hoogte zijn: “Ik heb er geen problemen mee”, aldus de Duitser toen Motorsport.com hem ernaar vroeg. “Ik begrijp de emoties van Lando maar er komen ook momenten waarop het in ons voordeel uitpakt. De regels zijn de regels, we kennen ze allemaal, we hebben er allemaal mee ingestemd dus er is geen reden om te klagen. Kop omhoog en door.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper