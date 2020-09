Dit schreven internationale media over het spektakel in Italië

Gazzetta: Reclame voor de sport, maar Ferrari deed niet eens mee

De grootste sportkrant van Italië spreekt van 'Pazzesco a Monza', oftewel complete gekte op de hogesnelheidstempel nabij Milaan. In die gekte was nagenoeg alles anders op één aspect na: Ferrari zakte weer door het ijs, eerder regel dan uitzondering in 2020. "De rode deelnemers bestaan helemaal niet meer", zo luidt het harde verdict. "Vettel moest in ronde acht al rechtdoor gaan in de eerste chicane vanwege kapotte remmen, voor Leclerc - de winnaar van vorig jaar - stopte zijn dadendrang met een harde klap in de bandenstapels van de Parabolica. Voor Ferrari lijkt het zinken geen einde meer te kennen: ook Renault is er nu voorbij, het Italiaanse merk staat slechts zesde in het constructeurskampioenschap."

Toch klonk het Italiaanse volkslied nog wel op Monza, voor AlphaTauri en met dank aan Pierre Gasly. "Hulde aan Gasly, voor de tactiek en ook voor het gebruikmaken van de gelegenheid. De kans ontstond maar hij heeft die vervolgens zelf met beide handen aangegrepen. Het was goed voor het eerste succes van een Franse coureur sinds Oliver Panis in Monaco 1996, ook al zo'n race vol chaos. De enige Ferrari-man die zondag nog een beetje kon lachen was Carlos Sainz, met het beste resultaat uit zijn carrière en dat op de plek waar volgend jaar zijn eigen fans zullen zijn." Maar bovenal concludeert de journalist van de Gazzetta dat de fans aan hun trekken zijn gekomen in wat reclame voor de autosport is gebleken: 'una gara show'.

Bild: Een sprookje voor Gasly, een klassieker voor F1

In Duitsland natuurlijk ook niets dan lof voor de winnaar, Bild spreekt van een sprookje oftewel van 'Das Gasly-Märchen'. "Een jaar geleden werd de held van Monza nog ontslagen", duidt men op de degradatie van Red Bull naar AlphaTauri. Die stap lijkt Gasly gek genoeg goed te hebben gedaan, in een vertrouwde omgeving is hij tot bloei gekomen. "Als de champagne gespoten is en de confetti vervlogen, blijft Gasly nog even op het podium zitten. Zojuist heeft de Fransman voor de grootste Formule 1-sensatie in jaren gezorgd: winnen in een AlphaTauri. Het team dat voorheen nog Toro Rosso heette, wist in 274 starts slechts eenmaal eerder te winnen."

Dat was zoals bekend in 2008, ook op Monza. De man die toen won, beleefde dit jaar opnieuw een frustrerende middag in Italië. "In de openingsfase explodeerde de rem van Vettel al, die zijn auto daarna nog wel naar de garage wist te hobbelen maar de race daar moest beëindigen." Waar dat normaal gezien hét verhaal voor de Duitsers was geweest, is het nu maar een voetnoot. "Deze race was een megaspektakel. Vooraf leek alles op weer een duidelijke zege van Lewis Hamilton te duiden, maar in plaats daarvan beleefde de Formule 1 niets minder dan een historische race." Met een onverwachte rijder in de schijnwerpers: "Werkelijk iedereen is blij voor Gasly."

Sky Sports: F1 'in shock' na zege van Gasly, topteams falen op Monza

In Groot-Brittannië spreekt men van 'a shock win' voor de Franse coureur. "Gasly heeft voor een regelrechte shock in de moderne Formule 1 gezorgd door zijn eerste overwinning te pakken in een AlphaTauri. Hij deed het in een Italiaanse GP die bol stond van drama en incidenten." Gasly profiteerde als kleinduimpje volgens Sky Sports optimaal van het falen van 'de groten' uit de sport. "Hij beleefde een even emotionele als memorabele overwinning op een dag waarop de normaal onverslaanbaar geachte teams ofwel fouten maakten ofwel technisch malheur kenden."

Men duidt natuurlijk op de straf van Lewis Hamilton, al heeft hij uiteindelijk geen schade in het kampioenschap opgelopen. "Teamgenoot Valtteri Bottas was namelijk slechts vijfde na een nogal stormachtige middag en een slechte start. Die kende Verstappen ook, hij moest zelfs opgeven met technische problemen in zijn Red Bull. Maar het kon nog veel erger, zo bleek voor Ferrari, de historische vaandeldrager van Italië", duidt men op de dubbele DNF voor Vettel en Leclerc. "De schokkende zege van de absolute underdog bracht ook een einde aan de hegemonie van drie grote teams, die maar liefst zeven jaren alle races wisten te winnen."

L'Equipe: Historische dag voor Frankrijk, Panis heeft eindelijk een opvolger

We sluiten ons rondje traditioneel af in Frankrijk, waar we ditmaal eerst naar de voorpagina van L'Equipe moeten. Die wordt namelijk gesierd door de nieuwe en ook meteen nationale Formule 1-held, een unicum zeker tijdens de Tour de France. Maar om Gasly kan simpelweg niemand meer heen na dit weekend. "La Magie Gasly", prijkt op de voorpagina. In het wedstrijdverslag spreekt de journalist van dienst van 'een historische zege voor Frankrijk'. "Maar liefst 24 jaar na het succes van Oliver Panis in Monaco heeft Frankrijk eindelijk een nieuwe winnaar in de Formule 1." De manier waarop was haast net zo onbeschrijfelijk als die in 1996, al doet L'Equipe natuurlijk wel tientallen pogingen om de heroïsche zegetocht onder woorden te brengen. "Panis heeft eindelijk een opvolger, we vreesden dat we dit nooit zouden kunnen schrijven."

"De Normandiër Gasly wordt zelf vooral beloond na vele omwentelingen in zijn nog jonge F1-carrière, waaronder die degradatie in de zomer van 2019 binnen Red Bull. Maar ja, wat kunnen we verder zeggen over zijn zege in Monza? Het is waar dat het om uitzonderlijke omstandigheden ging, want Hamilton leek op weg naar een makkelijke zege. Maar de uitvalbeurt van Kevin Magnussen heeft alles op z'n kop gezet. Hamilton dacht van de gelegenheid gebruik te maken om een stop te maken, maar hij en zijn team maakten een cruciale fout aangezien de pitlane nog dicht was." Gasly had voor die tijd al een stop gemaakt, waarna de rest geschiedenis bleek zoals dat zo mooi heet. In dit geval geschiedenis in de meest letterlijke zin van het woord, zeker voor de jubelende Fransen. "Hij is de 109de winnaar in de Formule 1-historie en bovenal de dertiende Franse triomfator. Echt ongelooflijk, ongelooflijk."