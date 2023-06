Stroll: "Veel geleerd van Alonso, maar ik doe mijn eigen ding"

De afgelopen twee jaar werkte Lance Stroll samen met Sebastian Vettel, dit jaar heeft hij in Fernando Alonso opnieuw een ervaren en zeer succesvolle teamgenoot. De tweevoudig wereldkampioen stelde zich de eerste races van het seizoen zeer open op en gaf zelfs tijdens de race via de boordradio advies door voor Stroll. Dat deed de Spanjaard, naar eigen zeggen, omdat Stroll in zijn optiek Aston Martin de komende jaren moet gaan leiden.

Stroll spreekt van een 'geweldige band' met Alonso en stelt dat er binnen het team sprake is van een 'goede synergie'. "Hij is extreem ervaren, heeft kampioenschappen gewonnen en brengt veel kennis met zich mee", zegt Stroll. "Hij heeft al veel kennis gedeeld met het team en ik geniet er echt van om met hem samen te werken. Hij rijdt op een heel hoog niveau, dat is indrukwekkend om te zien. Het is geweldig om naast zo'n coureur te rijden die op dat niveau presteert."

Alonso stond dit seizoen al vijf keer op het podium, met de tweede plaats in Monaco als beste resultaat tot nu toe. Stroll heeft moeite om tot dezelfde prestaties te komen, maar heeft wel al veel geleerd van de Spanjaard. "Het gaat er als teamgenoot niet alleen om dat je over zijn werkethiek en aanpak voor wat betreft de afstelling en rijstijl leert", stelt Stroll. "Maar ik focus me veel op wat ik zelf doe. Alle coureurs hebben een andere rijstijl. Coureurs zoeken allemaal wat anders in de auto. Ik heb dus zeker van hem geleerd, maar ik doe ook mijn eigen ding. Ik weet hoe ik wil rijden en wat ik ervoor nodig heb om het meeste uit de auto en mezelf te halen. Dat is ook belangrijk: je moet je eigen artiest zijn en je kunt iemand niet te veel volgen."

Teameigenaar Lawrence Stroll hoopt dit weekend beide coureurs op het podium te zien staan. Bovendien gaf hij aan dat hij verwacht dat Stroll en Alonso richting het einde van het seizoen op hetzelfde niveau zullen rijden. Stroll junior zou het een geslaagd weekend vinden als beide Aston Martins het podium halen, maar wil zich niet wagen aan zo'n voorspelling. Of hij zich wel kan meten met Alonso eind dit jaar? "Ik ga het proberen en zal elke week mijn best doen. Als dat goed genoeg is, kan het wel gebeuren. Maar ik moet mijn eigen ding doen, focussen op mijn eigen zaken."