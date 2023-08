Lance Stroll, bezig aan zijn zevende seizoen in de Formule 1, heeft moeite om zijn Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso bij te houden. Ondanks dat Aston Martin eigendom is van zijn vader Lawrence Stroll, wordt er gespeculeerd over de toekomst van Stroll junior. Daarbij wordt zelfs een overstap naar de tenniswereld niet uitgesloten, maar de coureur in kwestie is geenszins van plan zijn helm in te ruilen voor een tennisracket.

“Nou, daarvoor moet ik eerst aan mijn backhand werken, want ik denk niet dat ik al op niveau ben", grapte Stroll toen hij met de verhalen werd geconfronteerd. "Ik denk dat ik best goed kan tennissen, maar ik betwijfel of ik al klaar ben om het echt op te nemen tegen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Volgens mij is Crofty (Sky Sports F1-commentator David Croft, red.) of iemand anders met het verhaal gekomen. Waarschijnlijk dronk hij begin augustus een paar biertjes op de bank en dacht hij aan mijn tennisspel. Geen idee! Je moet het aan hem vragen. Ik weet niet waar hij het vandaan heeft gehaald, maar het was erg creatief. Ik heb in elk geval nog niet nagedacht over een carrière als tennisser.”

Op de vraag van Motorsport.com of hij zich kan voorstellen dat hij op een dag wakker wordt en besluit te stoppen met racen, antwoordde Stroll: “Elke coureur wordt op een dag wakker en neemt dan die beslissing, denk ik. Dat geldt voor elke coureur op de grid. Maar op dit moment denk ik aan de race van zondag. Ik wil zeker blijven racen. Dit is wat ik graag doe.”

Stroll start de Grand Prix van Nederland zondag vanaf P11. Er had wellicht meer ingezeten, maar de Canadees wisselde naar eigen zeggen te vroeg naar een nieuwe set intermediates in Q2. “We waren bezig met onze derde ronde op die band en ik kon voelen dat de band sleet door de opdrogende baan. Dus ik kreeg de piek van de band niet echt op het juiste moment in de sessie”, aldus Stroll. “Maar ik voelde me goed in de wagen, dus ik denk dat we een goede wedstrijd kunnen hebben.”