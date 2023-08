Sinds de Grand Prix van Miami heeft de Formule 1 geen andere winnaar gezien dan Max Verstappen. Alleen teamgenoot Sergio Perez wist nog races te winnen, maar deed dat twee keer in het begin van het seizoen. Verstappen zegevierde in Miami, Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en België waardoor de teller op acht zeges op rij staat. In Nederland kan hij daardoor het record van Sebastian Vettel evenaren. De Duitser won in 2013 negen races op rij om zo zijn vierde Formule 1-titel in de wacht te slepen.

Het record leek haast niet te evenaren of te verbreken, aangezien alles dan ook mee moet zitten. Verstappen heeft nu echter een goede uitgangspositie om het record te evenaren, aangezien hij de 72 ronden tellende race in Zandvoort vanaf pole-position aanvangt. Gevraagd wat dit record voor hem zou betekenen, antwoordt Verstappen: "Nou, na iets van vijf zeges op rij stuurde Seb mij een bericht: 'Goed gedaan, ga zo door met wat je nu aan het doen bent' en iets van 'je gaat het flikken'. Maar ik dacht, dat is negen zeges op rij, dat is heel indrukwekkend. Ik had nooit gedacht dat ik op acht zou kunnen staan."

Verstappen heeft dit seizoen al tien races gewonnen en kan nog meerdere records verbreken op weg naar zijn derde F1-titel. Zelf is Verstappen echter niet zo bezig met records, zoals hij vaker heeft aangegeven. Ook het evenaren of verbreken van het record van Vettel is geen prioriteit voor de Nederlandse Red Bull-coureur. "Ik bedoel, als het kan dan ga ik er natuurlijk voor, maar het is niet iets wat constant in mijn achterhoofd zit van 'ik moet dit doen, ik moet dit doen'. Ik zit niet in deze sport om records te verbreken. Ik ben hier gewoon om te winnen."

Mocht Verstappen het record in Zandvoort evenaren, dan hoeft hij niet lang te wachten op de mogelijkheid om het record te verbreken. Volgende week vindt namelijk al de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza plaats. Een zege van Verstappen in Zandvoort en op de Temple of Speed zou tevens betekenen dat Red Bull Racing een zegereeks van vijftien races heeft. Dat record had het Oostenrijkse team in Hongarije al overgenomen van McLaren, dat in 1988 elf races op rij won.