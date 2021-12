Capito: Williams heeft verwachtingen 2021 ruim overtroffen

Drie achtereenvolgende seizoenen eindigde Williams met de rode lantaarn. Vooral in 2019 en 2020 had de historische renstal steevast de langzaamste auto, hoewel in de slotfase van het eerste coronaseizoen langzaam wat progressie zichtbaar werd. In 2021 trok Williams die positieve lijn door: na twee puntloze jaren scoorden Nicholas Latifi en George Russell allebei punten in Hongarije, waarna zij dat in België opnieuw deden. Russell mocht dankzij zijn uitstekende kwalificatie zelfs als nummer 2 mee naar het podium. Met twee verdere puntenfinishes kwam het totaal voor Williams op 23 punten, goed voor P8 bij de constructeurs.

Daarmee heeft Williams de verwachtingen van teambaas Jost Capito ruimschoots overtroffen. “De ontwikkeling van het team was zoals ik hoopte en verwachtte. Qua punten en klassering hebben we de verwachtingen overtroffen, gezien de beperkte ontwikkeling die ten opzichte van vorig jaar mogelijk was”, vertelde hij. “De corona-omstandigheden maakten het nog moeilijker. Vorig jaar hadden we duidelijk de tiende snelste auto en we begonnen dit seizoen met de negende snelste auto. We dachten dus dat P9 haalbaar was. Als je dan achtste wordt, dan hebben we onze doelstelling van het begin van het seizoen overtroffen.”

Capito merkte in 2021 een positieve verandering in de mentaliteit op bij de medewerkers van Williams. “Ik ben tevreden met waar het team nu staat, met de structuur die nu staat en de processen binnen het team. Maar we zijn nog niet klaar, bij lange na niet. We weten echter dat het meer tijd kost om een team terug aan de top te krijgen. Je kan niet rekenen op wonderen. Er is hard werken en toewijding voor nodig. Als team moet je keihard en goed aan de slag en dat doe je niet in één jaar. Ik denk echter dat wij goed op weg zijn en een mentaliteit van verandering hebben aangenomen. De verandering is dus geaccepteerd. De mensen proberen iedere dag beter te worden en die mentaliteit gaat ons uiteindelijk helpen vooruit te komen.”

Komend jaar bieden de grote veranderingen van het technische reglement een uitgelezen kans voor Williams om nog een stap voorwaarts te zetten. Dat gaat het team doen met een gewijzigd rijderspaar. Latifi plakt er een derde seizoen aan vast bij Williams en krijgt gezelschap van Alex Albon, die de naar Mercedes vertrokken Russell vervangt.