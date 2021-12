Mazepin beoordeelt F1-debuutseizoen met een 4 uit 5

Het Haas F1 Team koos in 2021 voor twee rookies: Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De Duitser liet met enige regelmaat nog aardige dingen zien in de langzaamste bolide van het veld. Zijn teamgenoot had het een stuk lastiger en kreeg heel wat kritiek te verduren. De veertiende plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan was zijn beste klassering van het seizoen. Ook in het duel met Schumacher dolf Mazepin veelvuldig het onderspit.

Desondanks is de Rus niet ontevreden over zijn debuutseizoen: “Ik heb mijn school vier jaar geleden afgemaakt. Dat was de laatste keer dat ik cijfers kreeg voor wat ik deed, en dat mis ik niet”, begint Mazepin op de vraag om zijn eigen seizoen te beoordelen. “Ik denk niet dat je ooit een 5 uit 5 moet krijgen want een 5 is excellent (de cijfers in het Russische onderwijs lopen van 2 tot 5, red.] en ik weet niet wat excellent is. Vandaag is het misschien excellent, maar morgen realiseer je je dat je nog meer kunt bereiken. Dus het maximale dat ik mezelf kan geven is een 4. Dus ik denk een 4 voor het volharden, want er waren dit jaar een aantal heel zware momenten. En een 3 voor het aanpassingsvermogen. Dat is niet mijn sterkste punt geweest en dat moet ik verbeteren.”

De dieptepunten

Mazepin maakte gedurende het jaar een aantal flinke fouten, waaronder een crash in de openingsronde van de seizoensstart in Bahrein. Dat was naar eigen zeggen een van de dieptepunten van zijn seizoen: “Ik heb dit jaar een aantal verschillende auto’s gebruikt. De races waarin ik reed met een wagen die ik lastig of zwaar vond, waren de mindere momenten”, zei de Rus, refererend aan de races waarin hij met een zwaarder chassis moest rijden. “Daarnaast heb ik wat fouten gemaakt, zoals in Bahrein, en er waren andere evenementen waar ik voor mijn gevoel niet goed presteerde of te hard probeerde en daardoor de fout in ging. Bijvoorbeeld in Brazilië, waar we voor mijn gevoel de kans hadden om Williams te verslaan en Q2 te halen. Dat waren de dieptepunten. Het hoogtepunt? Vele races. Ik had goede races in Silverstone, Brazilië en Mexico.”