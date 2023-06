Jenson Button zet zinnen op fulltime terugkeer in de autosport

Jenson Button reed de afgelopen tijd in verschillende racewagens. Zo stapte de Brit in de Garage 56 Le Mans Chevrolet Camaro tijdens de 24 uur van Le Mans. Het was de enige NASCAR-auto die aan de prestigieuze race deelnam. Daarnaast reed de oud-Formule 1-kampioen voor Rick Ware Racing in de NASCAR Cup. Dit alles smaakt naar meer, want volgend raceseizoen wil Button fulltime terugkeren in de autosport. Het zou dan zijn eerste volledige jaar sinds het Super GT-seizoen in 2019 worden. De 43-jarige coureur reed na F1 ook in de Britse GT, DTM, Nitro Rallycross en Extreme E.

Volgend weekend racet Button in de NASCAR Cup door de straten van Chicago en in de aanloop naar dat evenement laat de voormalig F1-coureur van onder meer McLaren en Brawn GP weten dat hij mikt op een terugkeer in het World Endurance Championship of een eerste deelname aan het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Button reed in 2018 vier races in de hoogste klasse van het WEC met de BR Engineering LMP1-wagen van SMP Racing en pakte in Shanghai een podiumplaats met het team.

"Ik had niet verwacht ooit nog weer een volledig seizoen te willen rijden", zegt Button. "Het schema is namelijk al zo druk, maar ik heb het idee dat ik in 2024 ergens fulltime race. Het is geweldig om losse races te rijden, maar je haalt dan niet het beste uit jezelf. Drie races in de NASCAR Cup is goed, omdat ik dan meer tijd met het team en in de simulator kan doorbrengen. Ik kan nu echt met mijn engineer en teambaas werken om de vaardigheden tussen ons te ontwikkelen en een goede relatie op te bouwen. Dus ja, volgend jaar wil ik, als de tijd dat toelaat, een volledig seizoen rijden. Ik moet een aantal zaken in balans brengen daarvoor, aangezien dit jaar al erg druk is. Het wordt sowieso langeafstandsracen, dus IMSA of het WEC." Op de vraag van Motorsport.com of Button graag in de GTP-klasse van het IMSA zou willen racen, antwoordt hij: "Ja, dat zou ik wel willen. Wie weet wat de toekomst brengt, of het nou WEC, IMSA of meer NASCAR-races gaan zijn."

Button zegt genoten te hebben van zijn recente raceactiviteiten, maar dat hij er nu klaar voor is om in 2024 deze uit te breiden. "Ik heb in de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan, puur omdat ik in die klassen wilde racen. Ik heb veel geluk gehad dat ik in diverse auto's kon stappen en rijden. Ik heb naar mijn idee niets te verliezen. Ik heb het wereldkampioenschap Formule 1 gewonnen en dus bereikt wat ik wilde bereiken. Nu ga ik racen omdat ik van racen houd. Ik hou ervan om nieuwe dingen te leren en de uitdagingen houden me op de been, anders zou ik niet meer racen."