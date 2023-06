Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz hebben moeite om stabiele resultaten te halen voor Ferrari in 2023. De laatste twee races ging er in de kwalificatie een hoop mis, maar vooral op zondag lijkt de SF-23 consistentie te missen. De situatie bij Ferrari wordt zeker niet geholpen door het vertrek van David Sanchez, head of vehicle concept, en het aankomende vertrek Laurent Mekies, Ferrari's sportief directeur die later dit jaar overstapt naar AlphaTauri.

Naast de upgrades op de auto is Ferrari-teambaas Fred Vasseur hard bezig om personele versterkingen binnen te halen. Dit zijn echter oplossingen voor de lange termijn, aangezien de huidige verlofclausules in F1-contracten ervoor zorgen dat het soms wel jaren duurt voordat iemand zich bij het team kan voegen. In gesprek met Motorsport.com vertelt Vasseur dat deze gang van zaken voor veel vertraging zorgt binnen de Formule 1. “Enerzijds bewegen we heel snel. We veranderen dingen, en ineens heb je een probleem die we tussen races in kunnen oplossen. Maar de realiteit is dat wanneer je de boot wil sturen, we niet meer zo flexibel zijn. Als we mensen willen aannemen, dan weten we dat dat geen dagen duurt, maar jaren."

De Fransman haalt een voorbeeld aan die zich achter de schermen bij Ferrari voordeed. “Een paar weken geleden heb ik iemand aangenomen voor een topfunctie in 2025. Dat lijkt lang wachten, maar anderzijds: als we het niet doen, zal het over zes maanden nog moeilijker zijn. We moeten accepteren dat dat de basis van F1 is.” Vasseur specificeert niet om wie het gaat of van welk team hij of zij komt.

Hoewel Ferrari enkele problemen op de lange termijn lijkt te hebben, ziet Vasseur voldoende potentie om de auto te blijven ontwikkelen. “We proberen de auto op zo’n manier te ontwikkelen dat hij consistenter wordt, en dat het iets makkelijker wordt om mee te rijden. Stapje voor stapje gaan we de juiste richting op.” Volgens de 55-jarige teambaas waren de prestaties in Montreal een teken van hoop voor de Italiaanse renstal. “De laatste stint was ongeveer net zo lang als die van Alonso, op dezelfde banden. We verloren ongeveer een seconden over dertig rondes.” Ferrari eindigde de race uiteindelijk op P4 en P5, en dat terwijl beide coureurs eerder niet doorgestroomd waren naar Q3. Het gat tussen Leclerc en het podium was slechts vier seconden.