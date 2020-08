Todt: Terugkeer naar Indianapolis zou ‘heel goed zijn voor F1’

Todt, die in Indianapolis is om de 104de editie van de Indy 500 bij te wonen, bracht zaterdagochtend door op de Indianapolis Motor Speedway en kreeg daarbij gezelschap van Roger Penske. Het bedrijf van de Amerikaan kocht afgelopen november zowel IMS als de IndyCar Series. Het infield-circuit van IMS was tussen 2000 en 2007 de thuishaven van de Amerikaanse Grand Prix. Daarna verdween de race van de kalender, tot het Circuit of the Americas in Austin het stokje in 2012 overnam. Dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten, waardoor de race op COTA niet door kan gaan.

Gevraagd door Motorsport.com of de FIA een terugkeer van de F1 naar Indianapolis zou steunen zei Todt: “Het is de verantwoordelijkheid van de commerciële rechtenhouder om een kalender te maken, maar Indianapolis heeft duidelijk alle ingrediënten, alle faciliteiten van een Formule 1-locatie. Roger Penske en zijn groep hebben de leiding genomen en ik was erg onder de indruk van wat ik vanochtend zag”, looft Todt de door Penske doorgevoerde veranderingen op IMS. “Indianapolis is een beetje de Silicon Valley van de autosport in de Verenigde Staten, dus natuurlijk zou het heel goed voor de Formule 1 zijn als de F1 Commission voorstelt om een race te hebben op Indianapolis.”

De Formule 1 was een van de eerste internationale sportkampioenschappen die weer werd opgestart nadat de door het coronavirus veroorzaakte lockdowns grotendeels waren opgeheven. Daarna volgden ook andere klassen. Todt prijst de energie die de verschillende series hebben gestoken in een snelle terugkeer. “Het is prijzenswaardig om alle inspanningen te zien die in verschillende kampioenschappen zijn geleverd – de F1, Formule E, endurance, de IndyCar en alle autosportklassen – om de autosport in deze tijd weer in leven te krijgen. De makkelijke oplossing was geweest om te wachten tot het leven weer normaal is, maar we weten niet wanneer dat is. Het is dus essentieel om te herstarten en ik prijs al het werk dat gedaan is, inclusief op Indianapolis natuurlijk.”

Met medewerking van David Malsher