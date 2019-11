Penske-onderneming neemt IndyCar en circuit Indianapolis over

Maandag werd bekend dat een bedrijf genaamd de Penske Entertainment Corp een grote overname gedaan heeft. Het betekent dat het IndyCar-team vanaf heden actief is in een kampioenschap dat in feite in handen van een dochteronderneming is.

Het nieuws werd in een korte verklaring bevestigd: “De raad van bestuur van Hulman & Company wenst hierbij de verkoop van het bedrijf en bepaalde onderdelen, zoals Indianapolis Motor Speedway, de NTT IndyCar Series en Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions) aan Penske Entertainment Corp., een dochteronderneming van de Penske Corporation, te bevestigen.”

Penske-oprichter en naamgever Roger Penske, voorzitter Tony George en CEO Mark Miles van Hulman & Company zullen de verkoop van het bedrijf maandag verder toelichten.

Penske is op vele vlakken in de autosport actief. Naast de programma’s in IndyCar en NASCAR bezit de Amerikaanse formatie sinds enkele jaren ook een project in het Australische Supercars-kampioenschap.