Special: Dries van der Lof, pionier in de Nederlandse F1-historie

We schrijven het jaar 1952. Zandvoort staat die zomer voor het eerst op de officiële Formule 1-planning. Althans het schema met races meetellend voor het wereldkampioenschap. Al vanaf 1948 hebben Grand Prix-auto's de stilte in het duinengebied doorbroken, maar vanaf 1952 heeft de race een officiële WK-status te pakken. Een Formule 1-race valt het in de meest zuivere vorm overigens niet te noemen. Doordat Alfa Romeo het jaar ervoor is vertrokken en er onvoldoende competitieve F1-auto's zijn overgebleven, wordt de race verreden onder de Formule 2-reglementen.

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar bij zo'n eerste Nederlandse race meetellend voor het wereldkampioenschap hoort eigenlijk ook Nederlandse inbreng op de baan. Maar wie dan? Een jaar eerder had de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (kortweg KNAC) Herman Roosdorp nog weten te strikken voor deelname aan de toen officieuze GP van Nederland, maar een succes werd dat allerminst. De man die naar verluidt als allereerste Nederlander een Ferrari aanschafte en zelf garagehouder was in het Antwerpse Borgerhout kon maar weinig potten breken. Hij boekte wel successen in de lange-afstandsracerij, maar de Formule 1 bleek compleet andere koek. Toen hij zag wat Stirling Moss in een vergelijkbare bolide kon uitrichten, zakte Roosdorp de moed volledig in de schoenen en hield hij het nog voor aanvang voor gezien.

RAF- en Luchtmachtpiloot Flinterman maakt officieel F1-debuut

Anno 1952 zoekt de KNAC, meer specifiek diens bestuurder Herman van Haaren, dus naar een nieuwe gegadigde. Of beter gezegd naar twee gegadigden, aangezien men in 1951 lesgeld heeft betaald door alles op één paard te wedden. Eén van de twee gelukkigen voor 1952 luistert naar de naam Jan Flinterman. Een bijzondere keuze voor een minstens zo bijzondere man. Een man die op zichzelf al een eigen verhaal of zelfs een hele speelfilm verdient. Flinterman is namelijk actief geweest bij de Nederlandse Luchtmacht en tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij naar Engeland ging, ingezet bij de Royal Air Force als Spitfire-piloot.

De oorlogsjaren en meerdere onderscheidingen verder heeft Van Haaren Flinterman op de korrel als één van de beoogde coureurs voor de GP. De piloot hapt toe en wordt ondergebracht bij het Escuderia Bandeirantes-team uit Brazilië. Zijn race in een Maserati van dat team lijkt van korte duur als hij na zeven ronden moet opgeven met technisch malheur, maar niets is minder waar: de thuisrijder mag namelijk de #16 bolide van teamgenoot Chico Landi overnemen en weet de eindstreep op die manier alsnog te halen. Weliswaar als negende en laatste van het rijdende veld en op zeven ronden achterstand van winnaar Alberto Ascari, maar toch. Het curieuze wedstrijdverloop maakt trouwens ook dat Flinterman in de formele uitslag als finisher maar ook als uitvaller te boek staat. Uitvaller met zijn eigen bolide, maar finisher met de auto van zijn Braziliaanse teamgenoot. De charme van vervlogen tijden zullen we maar zeggen.

Van der Lof rijdt zich in de kijker op Zandvoort

Flinterman staat zoals gezegd niet als enige Nederlander aan het vertrek voor de Nederlandse GP op Zandvoort. Als tweede landgenoot weet Van Haaren Dries van der Lof te strikken. Waar de keuze voor RAF-piloot Flinterman nog deels als publiciteitsstunt kan worden gezien, blijkt het logischer om een beroep te doen op Van der Lof. De coureur, die in Emmen zijn eerste levenslicht zag maar als zoon van een grootindustrieel is opgegroeid in Twente, staat anno 1952 te boek als één van de meest succesvolle Nederlandse coureurs. Dat Van der Lof van alle markten thuis is, blijkt wel uit het feit dat hij zijn racedebuut heeft gemaakt op wat nu de vliegbasis Leeuwarden is, maar dat hij met evenveel gemak succesvol blijkt in het rallyrijden.

Shirley van der Lof in auto van Dries van der Lof, Historic Grand Prix 2019 Zandvoort Photo by: Ronald Vording

Bovendien maakt hij met zijn eigen MG TD in allerlei nationale kampioenschappen furore op Zandvoort. Aan terreinkennis ligt het dus niet en aan pure snelheid evenmin. Van der Lof behoort gewoon tot het beste wat Nederland op dat moment te bieden heeft. Niet gek dus dat Van Haaren hem graag in het Grand Prix-circus ziet, zeker tijdens de eerste officiële race op Zandvoort met een WK-status. Van der Lof is zelf ook wel te porren en dus geeft hij eveneens acte de présence in de duinen tijdens het weekend van 17 augustus. De Twent wordt daarvoor gestald bij Hersham and Walton Motors, kortweg HWM. Hij krijgt er net als de vaste rijders voor dat weekend Duncan Hamilton en Lance Macklin de beschikking over een Alta F2-bolide.

In een door Ferrari gedomineerde race zou Van der Lof de eindstreep niet halen. Strijdend ten onder na panne zeg maar, of zoals kleindochter Shirley - zelf ook actief in de (historische) racerij - bijna 65 jaar later aan Motorsport.com vertelt: "Ik weet dat hij is uitgevallen, maar ook dat hij wel zeventig ronden heeft gereden. Die races duurden destijds meer dan tweeënhalf uur hè, dat is echt bizar. Als ik na twintig minuten uit zo'n auto stap, heb ik al last van de armen. Het moeten dus wel sterke mannen zijn geweest", lacht de blondine. Ondanks dat haar grootvader de eindstreep door betrouwbaarheidsproblemen niet weet te halen, maakt Van der Lof wel veel indruk op het team van HWM. De Nederlander geeft gemiddeld zo'n vier tellen per ronde toe op de vaste rijders en dat wordt als een behoorlijke prestatie gezien, zeker gezien de omstandigheden en (het gebrek aan een fatsoenlijke) voorbereiding.

Het optreden wordt zelfs zozeer gewaardeerd dat Van der Lof na zijn DNF in Zandvoort meteen een contract voor het daaropvolgende F1-seizoen krijgt aangeboden. Hij zou door zijn krabbel te zetten een heel jaar kunnen uitkomen op het hoogste niveau, in de koningsklasse van de mondiale autosport. Een kans die vandaag de dag geen enkele coureur zou laten lopen, maar in 1952 blijken de kaarten nog iets anders geschud. Dries is namelijk zoon van grootindustrieel Johannes Cornelis van der Lof, die de succesvolle N.V. Twentsche Kabelfabriek heeft opgericht en nadien ook heeft grootgemaakt. Vaderlief vindt de racerij van z'n zoon allemaal leuk en aardig, maar wel tot op zekere hoogte. Hij stelt Dries dan ook voor een keuze na het aanbod van HWM, noem het een ultimatum: of kiezen voor de racerij of voor het familiebedrijf. Dries krijgt een week de tijd om de knoop door te hakken en kiest - u raadt het al - voor het bedrijf.

Wat betreft de Formule 1 blijft het daardoor bij die ene keer in Zandvoort. Dries van der Lof zou zijn zakelijke activiteiten later nog wel combineren met het racen in allerlei historische bolides. Een virus dat hij nadien ook weer heeft doorgegeven aan latere generaties van de toch al racegekke familie Van der Lof. Sterker nog: in 2019 zou de cirkel van 1952 helemaal rond worden. De organisatie van de Historic Grand Prix acht de tijd namelijk rijp om een 'revival van 1952' te organiseren, om te markeren dat de heren (intussen wijlen) Flinterman en Van der Lof honderd jaar geleden ter wereld kwamen. Kleindochter Shirley rijdt voor de gelegenheid in het type auto waarmee grootvader Dries de Nederlandse GP in 1952 betwiste. Kippenvel. Een beter eerbetoon is eigenlijk niet denkbaar voor één van de pioniers van de Nederlandse F1-historie.

