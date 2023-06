Het budgetplafond, dat in 2021 geïntroduceerd werd, is er gekomen om de uitgaven van de topteams in te dammen en zo kleinere teams met minder budget een kans te geven om het gat te dichten. Aan de nieuwe financiële reglementen kleven echter ook nadelen. Zo vallen sommige faciliteiten onder het budgetplafond, waardoor het lastig om die te vernieuwen. Soms is vrijstelling mogelijk. Dit geldt voor bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe fabrieken of windtunnels. De kwestie werd afgelopen februari al aangekaart tijdens een meeting van de F1 Commission. James Vowles, die op dat moment nog maar net teambaas was, drong aan op veranderingen. Hij kreeg steun van diverse teams, de FIA en F1 zelf.

Motorsport.com had onlangs een exclusief interview met de Britse chef. Daarin gaf Vowles aan dat er vooruitgang is geboekt om de reglementen van het budgetplafond eventueel aan te passen, waardoor formaties ook kunnen investeren in andere infrastructuur behalve grote bouwprojecten. "F1 en de FIA begrijpen het volgens mij helemaal", zei hij. "Net als sommige andere teams, al geldt dat niet voor alle formaties, maar dat begrijp je wel. In de komende paar weken is er een financiële review en in juli wordt de boel waarschijnlijk afgerond."

Politiek in F1

Op de vraag hoe hij de politiek in F1 als Williams-teambaas beleeft, antwoordde de oud-hoofdstrateeg van Mercedes. "Ik ben daar redelijk goed in getraind. Ik stond bekend als strateeg, maar deed daar de laatste jaren eerlijk gezegd niets meer mee. Ik was meer bezig met de autosportstrategie in het algemeen. Binnen de paddock was ik bezig met de vraag: 'Hoe krijgen we de regels zoals we ze willen hebben?' Dat deel doe ik dus al een tijdje. Ik denk dat andere teambazen dat als een van mijn grotere krachten accepteren."

Vowles is de laatste weken openhartig geweest over de uitdagingen waar hij bij Williams mee te maken heeft. Volgens de Brit zijn sommige faciliteiten in Grove al wel twintig jaar oud. Hij stelde zelfs dat het team achterloopt op BAR - de voorloper van Mercedes - toen hij daar in 2001 kwam te werken. Deze openhartigheid is zeldzaam voor een F1-teambaas, maar volgens Vowles is het een belangrijk onderdeel om Williams weer op te bouwen.

"Aan de resultaten die je uiteindelijk ziet, is maandenlang achter de schermen aan gewerkt", legde hij uit. "We zitten in een situatie waarbij Williams vijftien jaar geen geld kreeg. De eerste stap is om dat openbaar te maken. Zorg dat mensen het begrijpen. Dan krijgt Williams maar een minder imago. Het punt is dat ik wil dat andere teams zich achter mij scharen en zeggen dat ze me de kans geven om tegen de grotere teams te vechten en de kans om te investeren. Je kunt dan handig gebruikmaken van het feit dat Williams gewaardeerd wordt en menigeen het leuk vindt als we zouden terugkomen. Dat is een van de sterkere punten die je in staat stelt om te investeren in gebieden waarin dat moet. Het is een simpel voorbeeld, maar wel een krachtige van hoe je mensen op een lijn krijgt, zelfs als ze van de concurrent zijn. Ze zouden er geen voordeel van moeten hebben."