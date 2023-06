De Formule 1-auto's zijn door de jaren steeds zwaarder geworden, maar de grootste stijging van het gewicht is waar te nemen in de laatste twee decennia. Daar waar de bolides in 2003 nog een minimumgewicht van 605 kilogram hadden, geldt anno 2023 dat een lege bolide minimaal 798 kilogram moet wegen. Dit extra gewicht zorgt er onder meer voor dat de auto's minder wendbaar zijn in de langzame bochten, iets waar de sport sinds de introductie van het huidige technische reglement diverse malen kritiek op heeft gekregen. Een antwoord hierop moet in 2026 komen, zo zei FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder deze maand in gesprek met Motorsport.com. Hij noemde het verlagen van het gewicht van F1-auto's een project dat hij persoonlijk ondersteunt.

De Formule 1-coureurs zijn het dan wel unaniem eens met dat voornemen, maar dat betekent niet dat ze zonder scepsis naar dit plan kijken. Zo wijst Max Verstappen naar de hybride krachtbronnen en steeds beter wordende veiligheidseisen als redenen waarom het gewicht niet drastisch omlaag kan. "Dat is eerlijk gezegd onrealistisch om te bereiken, anders waren de auto's nu toch niet zo zwaar geweest?", antwoordt de Red Bull Racing-coureur op een vraag van Motorsport.com over het plan. "In 2026 komt ook de grotere batterij die veel meer weegt, dus ik betwijfel of dat de goede kant op gaat. Maar ik ben altijd voorstander van lichtere auto's, want wat betreft wendbaarheid genoot ik meer van de 2021-auto dan de huidige bolides. Op lage snelheid is de auto nu zoals een boot."

Fernando Alonso heeft het gewicht van F1-bolides sinds het begin van zijn carrière met bijna 200 kilogram zien stijgen. Toch denkt de Aston Martin-rijder dat het racen vooral lijdt onder de grotere afmetingen van de wagens. Met een maximale lengte van 5,63 meter en een breedte van 2 meter zijn de auto's langer en breder dan ooit. "In de eerste paar bochten maakt de grootte het lastig om de auto te positioneren, niet zozeer het gewicht van de auto's", verklaart Alonso. "Ik denk dat het moeilijk wordt om het gewicht significant te verminderen, want hybride motoren zijn zwaarder dan normale motoren en deze auto's zijn bovendien veel veiliger. Ik weet dat er interesse is om die kant op te gaan. Laten we zien wat ze kunnen doen, het is altijd welkom en het is altijd leuker om in lichte auto's te rijden.

Het hogere gewicht van de huidige F1-auto's is volgens Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter George Russell eigenlijk zelfs een veiligheidsissue. Bij een crash krijgen coureurs hierdoor namelijk veel meer G-krachten te verduren. "Als je 160 kilometer per uur rijdt en je hebt een auto die hetzelfde weegt als een bus, dan zorgt deze bus bij een crash voor veel meer schade dan bijvoorbeeld een Smart", aldus de coureur uit King's Lynn. "Dit is dus waar de engineers binnen F1 en de FIA een perfect compromis voor moeten vinden."

In de nieuwe F1-update wordt uitgebreid vooruitgeblikt op de Canadese GP