Villeneuve: Hamilton reed niet opzettelijk tegen Verstappen aan

Het hele seizoen voeren Max Verstappen en Lewis Hamilton al een felle strijd om de F1-wereldtitel. Die strijd verliep stevig, maar incidenten bleven tot de Britse Grand Prix uit. Op Silverstone ging het voor het eerst mis. In Copse Corner, een van de snelste bochten van de F1-kalender, probeerde Hamilton binnendoor voorbij te gaan aan Verstappen. Er volgde contact, waarna de Red Bull Racing-coureur op hoge snelheid in de bandenstapels klapte. Ter controle werd de 23-jarige Nederlander naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk zou hij alleen een ietwat pijnlijke nek aan het ongeval overhouden.

De stewards stelden een onderzoek in en oordeelden dat Hamilton de meeste schuld droeg aan het incident. Daarom werd hij bestraft met een tijdstraf van tien seconden. Jacques Villeneuve kan wel begrip opbrengen voor die straf. “Lewis schatte de situatie verkeerd in. Hij had moeten weten dat er op die snelheid turbulenties ontstaan als je achter een auto rijdt, waardoor hij tegen de auto van Max gleed”, analyseerde de wereldkampioen van 1997 de botsing voor F1-Insider. Mogelijk speelde de factor druk ook een rol bij Hamilton. “Ik denk dat de druk dat hij ook bij zijn thuisrace door Max verslagen zou worden zo groot was, dat hij dit risico onderbewust op de koop toe nam. Ik vermoed dat hij bij iedere andere race eerder van het gas was gegaan in deze bocht.”

De aanvaring tussen Verstappen en Hamilton is zeker niet de eerste keer dat twee titelkandidaten met elkaar in aanraking komen. Zo gebeurde dat in 2016 al eens tussen Hamilton en toenmalig teamgenoot Nico Rosberg. Dat moment vond plaats tijdens de Spaanse Grand Prix, waar Verstappen profiteerde en zijn eerste GP won. Ook in 1997 raakten de titelkandidaten elkaar, toen tijdens de slotrace van het jaar op Jerez. Michael Schumacher deed destijds een poging om Villeneuve uit de race te rijden en zo met de titel aan de haal te gaan. De botsing op Silverstone van afgelopen zondag valt volgens de Canadees echter in een andere categorie. “Het is niet zo dat Lewis met opzet tegen de auto van Max aan stuurde, zoals Michael Schumacher in Jerez in 1997 bij mij deed. Hij probeerde gewoon zijn kans te grijpen.”

Video: Tom Coronel bespreekt onder meer de veelbesproken botsing