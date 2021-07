Binotto betwijfelt of inhalen makkelijker wordt met nieuwe F1-auto’s

De huidige generatie Formule 1-auto’s zijn de snelste wagens die de sport ooit heeft gehad. Het nadeel van de grote, zware bolides met enorm veel downforce is echter dat het moeilijk is gebleken om elkaar te kunnen volgen en inhalen. Dat heeft deels ook te maken met de vele kleine vleugeltjes en flaps die op de huidige bolides zitten. In 2022 moet daar een einde aan komen, want dan stapt de F1 over op een geheel nieuw technisch reglement. De auto’s moeten minder downforce opwekken en krijgen een veel eenvoudiger uiterlijk met minder kleine vleugeltjes. Het uiteindelijke doel: volgen en inhalen moeten makkelijker worden, wat tot meer spektakel op het circuit moet leiden.

Inmiddels zijn de teams bezig met de ontwikkeling van hun auto’s voor 2022. Op basis van de eerste resultaten in de windtunnel heeft Ferrari-baas Binotto zijn twijfels of de doelstelling bereikt kan worden. “Ik weet het niet. Het zit zeker in de filosofie en de doelstellingen van degenen die deze regels bedacht hebben”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. Dat zei hij na de onthulling van de 2022-auto van de F1 op ware grootte. “Er moet meer close racing komen met minder verschil tussen de auto’s. Maar om te beginnen heb je een snellere auto nodig om in te kunnen halen. Het is dus niet echt duidelijk hoeveel makkelijker het wordt om in te halen. Als ik naar de data van onze auto in de windtunnel kijk, dan kan ik niet echt zeggen dat het inhalen makkelijker wordt.”

Opvallend aan de technische reglementen voor 2022 is dat die veel meer dichtgetimmerd zijn dan voorheen. De ontwerpteams hebben minder creatieve vrijheid, mede doordat het grotere aantal gestandaardiseerde onderdelen. Binotto vreest dan ook dat het niet lang duurt voordat alle F1-auto’s qua uiterlijk op elkaar gaan lijken. “De reglementen zijn zo beperkend dat ik denk dat we al snel het punt van convergentie zullen bereiken: zodra de architectuur en de concepten van de auto zijn bepaald, is er weinig vrijheid. Er zijn niet langer turning vanes. We kunnen alleen aan de vleugels werken - die toch al eenvoudig ogen - en aan de vloer, maar verder is er weinig mogelijk…”