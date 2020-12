F1-eindejaarsinterviews: Van Verstappen tot Lammers

Jos en Max Verstappen en Raymond Vermeulen over F1 2020 en speciale docu

We beginnen met de familie Verstappen en met manager Raymond Vermeulen. Bij de perspresentatie van 'Whatever it takes' sprak Motorsport.com Nederland naast de driedelige documentaireserie ook over het voorbije Formule 1-seizoen. De jonge Verstappen bleek in zijn zesde F1-jaargang klaar voor een titelstrijd, maar het materiaal van de combinatie Red Bull-Honda nog niet. Hoe kijken de drie heren terug en ook alvast een beetje vooruit naar wat komt?

Jan Lammers en Tom Coronel analyseren het F1-seizoen 2020

Naast de bovenstaande hoofdrolspelers is december ook traditiegetrouw de maand om op camera terug te blikken met Nederlandse analisten. In de onderstaande video's bespreken Jan Lammers en Tom Coronel het Formule 1-seizoen. Wie wist in positieve zin te verrassen en wie viel juist tegen? En hoe moeten we het jaar van Verstappen beoordelen? "Eigenlijk zo goed als je dat van een rijder mag verwachten", stelt Lammers. De rest vind je in de uitgebreide video's.

Jack Plooij haalt anekdotes uit paddock op en bespreekt F1-seizoen

Tot slot alle aandacht voor pitreporter Jack Plooij, die ook dit jaar weer een boek over het voorbije Formule 1-seizoen heeft uitgebracht. In de bovenste van twee onderstaande video's haalt hij eigen herinneringen op aan een bijzonder jaar in de paddock. Over het plan om een pop naar circuits te sturen, hoe de 'French fuck'-grap wat problemen met Renault opleverde en hoe de terugkeer van Nico Hülkenberg van dichtbij werd beleefd. In het laatste interview bespreekt Plooij de F1-actualiteit en roept hij Verstappen op vooral geduldig te blijven.