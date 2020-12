Head to head: Het Formule 1-seizoen 2020 in cijfers

In de Formule 1 luidt een bekend gezegde: je teamgenoot is je voornaamste concurrent. De eerste tegenstander die je moet verslaan is de coureur in dezelfde wagen, aangezien je daarmee als eerste vergeleken zult worden. Wie heeft het in het onderlinge duel goed gedaan en wie viel er door de mand? We hebben alle cijfers op een rijtje gezet.

De vergelijking tussen Hamilton en Bottas (Mercedes) in het F1-seizoen 2020

Lewis Hamilton Mercedes Valtteri Bottas 16 Races 17 347 (1e) Punten 223 (2e) 1e (tien keer) Beste resultaat in kwalificatie 1e (vijf keer) 1,69 Gemiddelde startpositie 2,29 1e (11 keer) Beste resultaat in race 1e (twee keer) 1,87 Gemiddelde racepositie 4,31 12 Head to head in de races 4 0 Uitvalbeurten 1

Hoewel hij de eerste race won, kon Valtteri Bottas weinig uitrichten tegen teamgenoot Lewis Hamilton. De Brit domineerde als vanouds, met tweemaal zoveel overwinningen en veel meer pole-positions dan de Fin. Hamilton kwam in het interne teamduel – en daarmee in de strijd om de wereldtitel – geen moment in gevaar terwijl Bottas vooral over zijn schouder moest kijken naar Max Verstappen.

Hoewel hij over de beste wagen van het veld beschikte, was de gemiddelde klassering van Bottas in de races de vierde plaats. De race waarin hij met George Russell over een onervaren, jonge teamgenoot beschikte, werd de Fin gevoelig om de oren gereden.

De vergelijking tussen Verstappen en Albon (Red Bull) in het F1-seizoen 2020

Max Verstappen Red Bull Alexander Albon 17 Races 17 214 (3e) Punten 105 (7e) 1e Beste resultaat in kwalificatie 4e (drie keer) 3,10 Gemiddelde startpositie 7,10 1e (twee keer) Beste resultaat in race 3e (twee keer) 2,40 Gemiddelde racepositie 6,90 12 Head to head in de races 4 5 Uitvalbeurten 2

Max Verstappen heeft weinig heel gelaten van zijn teamgenoot Alex Albon. De Nederlander pakte een pole-positie, twee overwinningen, streed met het mes tussen de tanden tegen de Mercedessen en had lange tijd zicht op de tweede plaats in de eindrangschikking. Zijn teamgenoot scoorde slechts de helft van het aantal punten, haalde zelden het maximale uit de auto en eindigde, ondanks twee podiumklasseringen, slechts als zevende in de WK-stand. Op zaterdagen kwam hij nimmer verder dan de vierde plaats.

Verstappen was de enige rijder die de strijd vooraan het veld nog kleur gaf. Hij knokte in z’n eentje tegen de Zilverpijlen. In 2021 moet hij meer hulp van binnenuit krijgen, nu Red Bull Racing de plek van Alex Albon heeft vergeven aan Sergio Perez.

De vergelijking tussen Sainz en Norris (McLaren) in het F1-seizoen 2020

Carlos Sainz McLaren Lando Norris 17 Races 17 105 (6e) Punten 97 (9e) 3e (twee keer) Beste resultaat in kwalificatie 4e (twee keer) 8,29 Gemiddelde startpositie 8,23 2e Beste resultaat in race 3e 6,79 Gemiddelde racepositie 7,81 8 Head to head in de races 9 3 Uitvalbeurten 1

Bij McLaren heeft men de laatste jaren de weg naar boven weer gevonden. Dat werd in 2020 bekroond met de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Talenten Carlos Sainz en Lando Norris waren met name op zaterdagmiddag zeer aan elkaar gewaagd. Op zondag kwam de Spanjaard wat vaker beter uit de bus.

Norris bezorgde zijn team de gedroomde start van het seizoen met een onverwacht podium in de seizoensopener. Sainz verbeterde dat resultaat later met de tweede plaats op Monza. De Madrileen was uiteindelijk de meest constante van de twee en eindigde boven de jonge Brit.

De vergelijking tussen Perez en Stroll (Racing Point) in het F1-seizoen 2020

Sergio Perez Racing Point Lance Stroll 15 Races 16 125 (4e) Punten 75 (11e) 3e Beste resultaat in kwalificatie 1e 7,40 Gemiddelde startpositie 8,40 1e Beste resultaat in race 3e 6,50 Gemiddelde racepositie 7,00 8 Head to head in de races 5 2 Uitvalbeurten 5

Met de ‘roze Mercedes’ kreeg Racing Point al tijdens de wintertests de schijnwerpers op zich gericht. Gedurende het seizoen lukte dat nog diverse malen, al was het dan vanwege uitstekende prestaties op de baan. Sergio Perez maakte het gehele jaar een ijzersterke indruk, al kende teamgenoot Lance Stroll ook zeer hoge pieken. Neem zijn pole-positie in Turkije of zijn podiumplaatsen in Monza en Sakhir. De echte ster van het team luisterde desondanks naar de naam Sergio Perez.

In de kwalificatie was de Mexicaan overduidelijk de betere en in de WK-stand eindigde hij als ‘best of the rest’ op een knappe vierde plaats. Dat leverde hem voor 2021 promotie op naar Red Bull Racing. Racing Point wordt komend jaar omgedoopt tot Aston Martin en zal uitkijken naar de komst van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Stroll zal wederom zijn handen vol krijgen aan zijn teamgenoot.

De vergelijking tussen Ricciardo en Ocon (Renault) in het F1-seizoen 2020

Daniel Ricciardo Renault Esteban Ocon 17 Races 17 119 (5e) Punten 62 (12e) 4e Beste resultaat in kwalificatie 5e 7,70 Gemiddelde startpositie 9,94 3e (twee keer) Beste resultaat in race 2e 6,75 Gemiddelde racepositie 8,31 13 Head to head in de races 4 1 Uitvalbeurten 4

Daniel Ricciardo was oppermachtig in de interne teamstrijd bij Renault. Toch was het de Fransman die het beste resultaat van het seizoen neerzette, door in de Grand Prix van Sakhir als tweede over de streep te komen. De Australiër haalde tweemaal het podium en was op zaterdag vele malen beter dan zijn jonge teamgenoot.

De man met de eeuwige lach ging beter om met de problemen van de Renault en presteerde constanter. Daardoor scoorde hij bijna een keer zoveel punten als zijn teammakker. Zo eindigde Ricciardo knap als vijfde in de eindstand, waar Ocon buiten de top-tien terug te vinden was.

De vergelijking tussen Vettel en Leclerc (Ferrari) in het F1-seizoen 2020

Charles Leclerc Ferrari Sebastian Vettel 17 Races 17 98 (8e) Punten 33 (13e) 4e (vier keer) Beste resultaat in kwalificatie 5e 8,20 Gemiddelde startpositie 12,20 2e Beste resultaat in race 3e 7,00 Gemiddelde racepositie 10,40 10 Head to head in de races 5 4 Uitvalbeurten 2

Charles Leclerc begon het jaar met een gelukkig podium in de seizoensopener en de volgende race crashte hij met zijn teamgenoot. Dat is meteen een aardige weergave van het jaar van de Monegask, die uitstekende prestaties afwisselde met fouten en moeizame dagen. Desondanks was Leclerc met afstand de beste rijder binnen de Scuderia. Hij scoorde driemaal zoveel punten als teamgenoot Sebastian Vettel. De SF1000 was echter lastig te besturen en ontbeerde aan topsnelheid. De podiumklasseringen kwamen dan ook vooral met geluk tot stand.

Vettel voelde zich geen moment op zijn gemak in deze scharlakenrode bolide. Het naderende afscheid maakte het er niet beter op. Enkel in de regen in Turkije liet hij even een glans van zijn kwaliteiten zien, verder zal hij vooral uitkijken naar zijn nieuwe werkgever Aston Martin.

De vergelijking tussen Gasly en Kvyat (AlphaTauri) in het F1-seizoen 2020

Pierre Gasly AlphaTauri Daniil Kvyat 17 Races 17 75 (10e) Punten 32 (14e) 4e Beste resultaat in kwalificatie 6e 10,24 Gemiddelde startpositie 12,24 1e Beste resultaat in race 4e 8,29 Gemiddelde racepositie 10,63 9 Head to head in de races 8 3 Uitvalbeurten 1

De zevende plaats in het constructeurskampioenschap van AlphaTauri doet anders vermoeden, maar toch zal het kleine team uit Faenza met een goed gevoel terugblikken op 2020. Dat geldt dan vooral voor de prestaties van Pierre Gasly. De Fransman bloeide dit seizoen verder op en bekroonde dat met een sensationele zege op Monza. Die ene glansrijke middag leverde hem al een derde van zijn totaal aantal punten op.

Teamgenoot Daniil Kvyat scoorde minder dan de helft van dat aantal. Ook op zaterdagen kon de Rus zelden imponeren en daarom wordt hij in 2021 door Red Bull voor de zoveelste maal aan de kant geschoven. De Japanse jongeling Yuki Tsunoda krijgt komend jaar de kans om zijn talent te bewijzen.

De vergelijking tussen Raikkonen en Giovinazzi (Alfa Romeo) in het F1-seizoen 2020

Kimi Raikkonen Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 17 Races 17 4 (16e) Punten 2 (17e) 8e Beste resultaat in kwalificatie 10e 16,65 Gemiddelde startpositie 16,88 9e (twee keer) Beste resultaat in race 9e 13,00 Gemiddelde racepositie 13,86 12 Head to head in de races 5 1 Uitvalbeurten 3

Alfa Romeo scoorde in 2020 niet meer dan een twijfelachtig aantal van zes punten. Raikkonen bezorgde zijn werkgever het merendeel van dat puntentotaal met twee negende plaatsen, teammakker Antonio Giovinazzi finishte tweemaal als tiende. In de kwalificatie kon het duo ook weinig uitrichten en werd al vaak in Q1 uitgeschakeld. De gemiddelde achtste startrij was dan ook hun deel.

In de race was het eveneens geen overdaad aan mooie momenten. De fenomenale openingsronde van Kimi Raikkonen in Portugal was eigenlijk het enige moment van glans. De ervaren Fin was in het interne duel duidelijk de betere, voor wat het waard is.

De vergelijking tussen Grosjean en Magnussen (Haas) in het F1-seizoen 2020

Kevin Magnussen Haas Romain Grosjean 17 Races 15 1 (20e) Punten 2 (19e) 15e (drie keer) Beste resultaat in kwalificatie 14e 16,88 Gemiddelde startpositie 16,78 10e Beste resultaat in race 9e 14,73 Gemiddelde racepositie 14,67 6 Head to head in de races 7 7 Uitvalbeurten 3

Met een matige bolide die ook nog eens niet ontwikkeld werd en een pruttelende Ferrari-klantenmotor konden de mannen van Haas weinig beginnen. De Amerikaanse formatie eindigde met slechts drie punten, waardoor teameigenaar Gene Haas enkele malen publiekelijk twijfelde aan de levensvatbaarheid van het project. Coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen waren aardig aan elkaar gewaagd en haalden veelal het maximale uit hun bolide. Meer zat er simpelweg niet in.

Beide coureurs moeten desondanks in 2021 plaatsmaken voor de jonge garde (en zakken Russische roebels). Nikita Mazepin en Mick Schumacher maken komend jaar hun F1-debuut, al heeft teambaas Guenther Steiner nu al laten weten dat de 'nieuwe' wagen helemaal niet ontwikkeld zal worden. De Haas zal vermoedelijk dan ook veelvuldig op de laatste rij te zien zijn.

De vergelijking tussen Russell en Latifi (Williams) in het F1-seizoen 2020

George Russell Williams Nicholas Latifi 17 (16 bij Williams) Races 17 3 (met Willams 0) (18e) Punten 0 (21e) 2e (met Williams twee keer 12e) Beste resultaat in kwalificatie 15e 14,76 Gemiddelde startpositie 18,88 9e (met Williams 11e) Beste resultaat in race 11e (drie keer) 14,62 Gemiddelde racepositie 15,43 10 Head to head in de races 6 4 Uitvalbeurten 3

Van het slechtste team op de grid naar de kampioenswagen, het gebeurde George Russell in de GP van Sakhir. De Brit viel in voor de met corona besmette wereldkampioen Lewis Hamilton en liet een onuitwisbare indruk achter. In zijn Williams, waar hij de rest van het seizoen mee reed, kon Russell weinig uitrichten. Nul punten, geen enkele Q3. Dat had echter vooral te maken met de matige bolide, zo bewees hij in Bahrein.

Het toptalent liet vooral op zaterdag zijn klasse zien met enkele mooie optredens. Teamgenoot Nicholas Latifi werd aan alle kanten om de oren gereden en in de kwalificatie met 16-0 verslagen. In de races zaten de twee wat dichter bij elkaar, maar tot een puntenfinish kwam het nimmer.

Buiten deze duels waren er nog enkele invallers. Nico Hülkenberg viel bij Racing Point in, Pietro Fittipaldi verving Romain Grosjean na diens horrorcrash in Bahrein. Aangezien het hier om enkele invalbeurten ging en er weinig conclusies te trekken vallen, hebben we deze coureurs niet meegenomen.